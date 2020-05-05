Жизнь может быть найдена на планетах с водородом в атмосфере, – ученые

Исследование показало, что бактерии могут выжить в водородной среде

Ученые выяснили, что микробы могут выживать на планетах, в чьей атмосфере преобладает водород. Об этом сообщает Phys.org.

Исследованием занималась профессор Планетарной науки, физики и аэронавтики и астронавтики в Массачусетском технологическом институте Сара Сигер и ее команда. Ученые в лабораторных условиях выяснили, что микробы могут выживать и процветать в атмосферах, где преобладает водород – среде, которая сильно отличается от атмосферы Земли, богатой азотом и кислородом.

Водород является более легким газом, чем азот или кислород, и богатая водородом атмосфера будет простираться намного выше над поверхностью планеты. Так, его будет легче обнаружить и изучить с помощью мощных телескопов, нежели планеты с более компактной атмосферой, как у Земли.

Результаты исследования доказывают, что простые формы жизни могут обитать на планетах с водородной атмосферой. Возможно, телескопы следующего поколения, такие как телескоп NASA Джеймс Уэбб, могут начать изучение экзопланет с тех, в чьей атмосфере есть признаки водорода.

"Существует множество обитаемых миров, и мы подтвердили, то земная жизнь может выжить в богатой водородом атмосфере. Мы определенно должны добавить такие виды планет в список потенциально обитаемых", – говорит Сигер.

Команда проводила эксперимент над двумя типами бактерий в среде, состоящей на 100% из водорода. Выбранные организмы были бактериями Escherichia coli, а также дрожжи. Ни одна из этих бактерий не изучалась ранее в средах с преобладанием водорода.

По словам Сигер, если человеку когда-либо удастся заглянуть на богатую водородом планету, он увидит другой мир, но не кардинально отличающийся от земного.

"На планете вероятно, будут присутствовать богатые водородом минералы, а также океаны. Возможно, вверху вы увидите голубое небо. Мы пока не думаем обо всей экосистеме. Но она не обязательно должна отличаться от нашей", – говорит ученый.

Как ранее сообщал Фокус:

Астрономы разгадали тайну экзопланеты, исчезнувшей вскоре после открытия. Fomalhaut b была открыта в 2008-м году, а 6 лет спустя исчезла, поставив ученых в тупик.

А в архивах телескопа Kepler найден многообещающий двойник Земли. Планета была обнаружена в ходе повторного изучения массива информации, собранного с помощью космического телескопа Kepler в 2009–2013 годах.