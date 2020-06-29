Тайна Тикаля. Ученые выяснили, почему майя покинули один из своих крупнейших городов

Новое исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Ученые нашли доказательства наличия токсичных загрязняющих веществ в питьевой воде Тикаля, которые могли сделать ее непригодной для питья.

По их оценкам, в городе, который был отрезан от озер и рек и подвержен сильным засухам, проживало до 100 000 человек. Поддерживать население города могла только надежная система водохранилищ.

Анализ ДНК, все еще содержащейся в древней грязи, выявил следы двух разных видов цианобактерий (сине-зеленые водоросли) в резервуарах. Эти сине-зеленые водоросли расцветают во время засухи, что и произошло перед исходом Тикаля в середине IX века н. э.

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"Вода выглядела грязно. На вкус она была бы отвратительной", – говорит один из исследователей, археолог-геолог Кеннет Танкерсли.

Однако не только сине-зеленые водоросли стали источником токсичности воды в древнем городе. По мнению исследователей, майя, вероятно, загрязнили воду и искусственным путем.

Анализ также выявил высокий уровень ртути в осадке, которая попадала в резервуары вместе с дождевой водой.

Одним из ингредиентов, которые майя использовали в своих красках, была минеральная киноварь красного цвета. Она является формой сульфида ртути и токсична для людей.

Как бы безопасно они ни обращались с токсичными отходами, со временем дождевая вода смывала опасные уровни токсичного пигмента с окрашенных поверхностей в водоемы города.

В результате жители Тикаля получали еду с примесью ртути при каждом приеме пищи.

"Загрязненные воды оказали бы негативное влияние на здоровье общества, особенно правящей элиты, и могли поставить под угрозу их способность эффективно управлять", – отмечают ученые.

Засушливость климата была огромной проблемой для майя, но нехватка пресной питьевой воды, возможно, была последней каплей для них, чтобы решить покинуть город.

Как ранее сообщал Фокус:

В Мексике был найден самый древний и самый большой памятник цивилизации майя.