Ледник в багровых тонах. Водоросли изменили цвет итальянских Альп
Ученые из Италии пытаются выяснить причины редкого явления, которое окрасило ледник Альпах в багрово-розовый цвет и ускоряет последствия изменения климата. Об этом сообщает The Guardian.
По словам исследователя из Национального исследовательского совета Италии Бьяджо Ди Мауро, розовый снег на частях ледника Презена, вероятно, вызван той же водорослью, что ранее была найдена в Гренландии.
"Водоросль не опасна, это естественное явление, которое происходит в весенние и летние периоды в средних широтах, а также на полюсах", – говорит Ди Мауро, который ранее изучал водоросли на леднике Мортераш в Швейцарии.
Растение под названием Ancylonema nordenskioeldii было найдено также в так называемой "темной зоне" Гренландии, где тает лед.
Дело в том, что обычно лед отражает более 80% солнечного излучения обратно в атмосферу, но из-за водорослей, которые затемняют лед, он начинает поглощать тепло и быстро таять.
По мере того, как лед начинает таять, появляется все больше водорослей, которые получают жизненно важную воду и воздух, а также окрашивают белые пейзажи в розовый цвет на высоте 2618 метров.
"Все, что затемняет снег, заставляет его таять. Мы пытаемся оценить влияние других явлений, помимо человеческого вмешательства, на перегрев Земли", – добавил Ди Мауро.
Он также подчеркнул, что присутствие туристов и подъемников также может оказывать влияние на рост водорослей.
Как ранее сообщал Фокус:
- На берегах Антарктического полуострова микроводоросли окрашивают снег в ярко-зеленый цвет. Исследования показали, что этот "зеленый снег" может разрастаться по мере повышения глобальной температуры.
- Ученые считают, что сильная жара станет нормой жизни для 3 миллиардов людей к 2070 году. Ученые говорят, что многим придется жить при средней температуре выше 29 градусов по Цельсию.
- А летние сезоны в Арктике станут безледными к 2050 году. Несколько десятков климатических моделей показали, что летние сезоны в Арктике станут проходить без льда, даже если человечеству удастся быстро сократить вредные выбросы.