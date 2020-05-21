Зеленая Антарктида: южный континент захватывают микроводоросли, растущие на снегу

На берегах Антарктического полуострова микроводоросли уже окрашивают снег в ярко-зеленый цвет

Ученые впервые в истории создали крупномасштабную карту микроскопических водорослей, которые покрывают снег вдоль побережья Антарктического полуострова. Об этом сообщает Phys.org.

Результаты исследования показали, что этот "зеленый снег" может разрастаться по мере повышения глобальной температуры. Группа исследователей из Кембриджского университета и Британской антарктической службы объединила спутниковые данные с наземными наблюдениями в течение 2 лет, чтобы изучить зеленые снежные водоросли. Несмотря на то, что каждая отдельная водоросль имеет микроскопические размеры, когда они растут вместе, водоросли окрашивают снег в ярко-зеленый цвет и могут быть видны из космоса.

"Это значительные прогресс в нашем понимании жизни на суше в Антарктиде и того, как она может измениться в ближайшие годы, когда климат станет теплее. Снежные водоросли являются ключевым компонентом в способности континента лавливать углекислый газ из атмосферы при помощи фотосинтеза", – говорит глава исследования из Отдела наук о растениях Кембриджского университета Мэтт Дейви.

Цветение зеленых снежных водорослей встречается вдоль береговой линии Антарктиды, особенно на островах вдоль западного побережья Антарктического полуострова. Они растут в "более теплых" районах, где средние температура чуть выше нуля градусов по Цельсию в летний период в южном полушарии – с ноября по февраль. Полуостров является частью Антарктиды, которая перенесла самое быстрое потепление во второй половине прошлого века.

Исследователи выяснили, что на распространение водорослей также сильно влияют морские птицы и млекопитающие, экскременты которых являются природным удобрением. Более 60% цветения водорослей было найдено в 5 км от колонии пингвинов. Также рост водорослей наблюдался рядом с местами гнездований птиц, и в районах, где на берег выходят тюлени.

Для анализа команда использовала снимки со спутника Sentinel 2 Европейского космического агентства, сделанных в период между 2017 и 2019 годами. Их объединили с измерениями, проведенными на земле в Антарктиде в заливе Райдер на остров Аделаида и на полуострове Файлдс, остров Кинг-Джордж.

"Мы обнаружили 1679 отдельно цветущих зеленых водорослей на снежной поверхности, которые в общем занимали площадь 1,9 км2, что эквивалентно поглощению углерода в размере около 479 тонн в год", – говорит Дейви.

Например, это такое же количество углерода, которое выбрасывается в среднем во время 875 тыс. поездок на автомобиле.

Ученые отмечают, что почти две трети цветущих зеленых водорослей приходилось на небольшие низменные острова без возвышенностей в ландшафте. По мере того, как Антарктический полуостров нагревается из-за глобального повышения температуры, такие острова могут потерять свой снежный покров, а вместе с ним и водоросли. Но например, большинство снежных водорослей на севере полуострова и Южных Шетландских островах, перемещаются на возвышенности, когда в низинах начинает таять снег.

"По мере того, как Антарктида прогревается, мы прогнозируем, что общая масса снежных водорослей будет увеличиваться, поскольку распространение на возвышенности значительно перевесит потерю небольших островных пятен водорослей", – говорит ведущий автор статьи, исследователь из Кембриджского университета Эндрю Грей.

Исследователи говорят, что общее количество углерода, удерживаемого в снежных водорослях Антарктиды, вероятно, будет намного больше, потому что углекислый газ также удерживается и другими красными и оранжевыми водорослями, которые не были учтены в исследовании.

Авторы работы планируют продолжить исследование, чтобы измерить цветение этих водорослей, а также измерить цветение по всей Антарктике.

Антарктида – самый южный континент в мире, известный как территория, покрытая снегом и льдом. Но земная жизнь изобилует вдоль береговой линии, и быстро реагирует на изменения климата в регионе. Мхи и лишайники образуют две наиболее крупные группы фотосинтезирующих организмов и наиболее изучены на сегодняшний день. Новое исследование показало, что микроскопические водоросли также играют важную роль в экосистеме Антарктики и ее круговорота углерода.

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