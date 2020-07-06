Facebook начал расследование дела о продаже мумий, эмбрионов и человеческих костей

Оказалось, что хоть продажи подобного и запрещены в Facebook, но продавцы и покупатели используют частные закрытые группы. Об этом пишет Times Of Israel.

Утверждается, что многие из уже проданных и только выставленных на продажу останков были незаконно извлечены из археологических и исторических памятников по всему миру. Так, один из продавцов рассказал, что они разграбили гробницу в Суссе, Тунис и череп оттуда продавался за 550 долларов.

Город Сусс в Тунисе

Катакомбы в городе Сусс

Частные группы были обнаружены LiveScience, которая провела 10 месяцев, изучая списки и каталогизируя ассортимент товаров, предлагаемых для продажи или запрашиваемых другими пользователями.

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Эксперты по правовым вопросам предупреждают, что эта практика также является преступной по законам США и международного права, а также представляет угрозу для правительственных и академических усилий по сохранению исторических артефактов в археологических памятниках по всему миру.

Так, еще один продавец предлагал приобрести мумифицированное тело шестилетнего ребенка, датируемое 1700-ми годами за 12 247 тысяч долларов. Также продавался удлиненный череп майя из Перу за 10 500 долларов. Его возраст не менее двух тысяч лет, и он принадлежал члену группы охотников-собирателей. Гораздо дешевле можно было купить "череп девушки-подростка" за 1300 долларов. Причем не указывалось, где продавец его взял и каков его возраст.

Кроме этого предлагалась целая коллекция заспиртованных эмбрионов в банках по 2350 долларов за экземпляр. Продавец утверждал, что это "медицинские образцы на пенсии".

Эмбрионы, продаваемые в одной из закрытых групп/Фото: LiveScience

"Сомнительно, чтобы кто-то, даже те, кто жертвует свои останки для науки, когда-либо хотел бы стать сувениром для какого-то коллекционера", - заявили Райан Сейдеманн и Кристина Холлинг из офиса генерального прокурора Луизианы

Как ранее писал Фокус:

В Польше, во время строительства трассы S19, которая должна связать страну с прочей Европой от Греции и до Литвы, было найдено кладбище, датируемое XVI веком. Большинство захоронений на старинном погосте – детские. Всем умершим в рот вложены монеты, по дохристианскому обычаю, этой монетой они должны заплатить после смерти паромщику, который переправит их в загробный мир.