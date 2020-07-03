В Бельгии нашли бункер времен Первой мировой войны с телами 300 солдат

Археологи считают, что германский бункер и сеть окопов была полностью разрушены мощный артиллерийским огнем. Деревянные укрепления были разрушены, масса земли обрушилась на солдат и погребла их под собой

Бункер был расположен на холме во Фландрии, где в 2017 году произошла кровопролитная Мессинская битва. Об этом пишет Daily Mail.

Во время этой битвы у бельгийской деревни Месен в 1917 году между германскими и британскими войсками погибли около 59 562 солдат.

Британцы готовились к битве – было вырыто 20 гигантских туннелей под слоем грунтовых вод. Все они были заминированы. Взрывом в результате подрыва минных галерей было убито 10 000 человек. Кратеры от взрывов сохранились до наших дней и заполнены водой. Битва завершилась победой британцев.

Бункер был обнаружен на глубине 20 футов под землей - историки говорят, что он был довольно надежен и неприступен. Однако артиллерийский огонь привел к разрушению укрепленных деревом стен и потолков, похоронив солдат внутри. Были обнаружены четыре входа, но они все еще заблокированы тоннами земли.

Вход в бункер, видны ступени и часть обшивки

Историки обнаружили уже более двухсот артефактов – касок, штыков и личных вещей, которым более ста лет.

Ржавая каска солдата Германской империи

Остатки носилок и колесо повозки

Немцы занимали хребет возле города Ипр с 1914 по июнь 1917 года. Он был взят британскими и ирландскими войсками во время Мессинской битвы, что переломило ход войны.

Робин Шефер, немецкий военный историк, который консультировал археологов при раскопках, считает, что германский бункер служил убежищем для солдат 33-го стрелкового полка. К концу битвы без вести пропавшими считалось 1300 солдат и 300 из них могут быть похоронены именно тут.

Заваленный землей вход в бункер

"Бункер был меньше, чем вы думаете. Там были тесные маленькие комнатки, неудобные и с гнетуще низкими потолками", - отмечает Шефер.

Бункер нашли рабочие, которые прокладывали канализационные трубы. Сначала они не придали находке, но, когда начали находить личные вещи и кости – обратились к властям. Раскопки ведут ученые из Гентского университета.

Как ранее писал Фокус:

В Польше, во время строительства трассы S19, которая должна связать страну с прочей Европой от Греции и до Литвы, было найдено кладбище, датируемое XVI веком. Большинство захоронений на старинном погосте – детские. Всем умершим в рот вложены монеты, по дохристианскому обычаю, этой монетой они должны заплатить после смерти паромщику, который переправит их в загробный мир.