Корпус Tesla Cybertruck будут делать из материала для ракет SpaceX

Глава компании Tesla Илон Маск намекнул, что корпус Cybertruck будут производить из более прочного материала. Об этом сообщает Cnet.

В первых моделях Tesla Cybertruck, по проекту главного дизайнера Франца фон Хольцхаузена, корпус автомобиля был сделан из холоднокатаной нержавеющей стали марки Tesla. Материал считается довольно прочным, что и было доказано на презентации автомобиля, когда по его корпусу били кувалдой. Но Илон Маск решил пойти еще дальше.

По информации компании, новый метал для корпуса автомобиля скорее всего, будет сплавом из нержавеющей стали AISI 304. Новый сплав также собираются использовать в будущих ракетных продуктах SpaceX.

Всего будет три версии Tesla Cybertruck, все полноприводные, но различаются количеством моторов – одним, двумя и тремя – и дальностью хода на одной зарядке – 250 миль (400 километров), 300 миль (480 километров) и 500 миль (800 километров).

Базовая версия сможет разгоняться до 96,6 километров в час (60 миль в час) за 6,5 секунды, средняя – за 4,5 секунды, а старшая – за 2,9 секунды.

В настоящее время планируется запустить производство трехмоторного Cybertruck в конце 2021 года.

В первые несколько дней после демонстрации своего пикапа Tesla получила более 200 тыс. предзаказов на Cybertruck.