В Кабмине рассказали, когда в Украине может появиться 5G-связь

Постепенное внедрение 5G-связи в Украине начнется не ранее 2022 года.

Об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест в эфире телеканала "Дом".

"Я надеюсь, что аукционы смогут быть проведены, если частоты будут освобождены, в конце следующего года. И с 2022 года начнется плавное внедрение в Украине. Но первыми будут самые крупные города, а затем, в зависимости от потенциала развития, могут быть другие области", – сообщил Шелест.

Он также добавил, что затем, в зависимости от потенциала развития, 5G могут вводить на территории других областей.

Напомним, глава НКРСИ заявлял, что в Украине в 2020 году может появиться связь 5G. По его словам, на данный момент анализируются частоты, которые могут быть использованы для 5G.

При этом, в начале июля появилась электронная петиция к президенту с призывом "запретить внедрение 5G из-за крайне негативного его влияния на здоровье". Она набрала необходимое для рассмотрения количество голосов. Зеленский в ответ на петицию заявил, что отсутствуют доказательства, подтверждающие влияние технологии 5G на распространение коронавируса, а также любой другой болезни.