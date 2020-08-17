Мобильная связь 4G появилась еще на шести станциях киевского метро

Операторы Vodafone, lifecell и "Киевстар" запустили мобильную связь стандарта 4G еще на шести станциях метро и в тоннелях, которые их соединяют.

Интернет на скорости 50 Мбит/с теперь доступен на станциях: "Университет", "Театральная", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", "Майдан Независимости" и "Золотые Ворота". В общей сложности теперь 4G есть на 15 из 46 подземных станций столичного метро.

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До конца августа такая связь должна появиться на станциях "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская", "Дворец Украина". "Дворец спорта", "Кловская" и "Печерская".

Операторы планируют покрыть 4G все станции метро до конца года.

Напомним, впервые в метро 4G была запущена 5 марта на станции "Академгородок", в июле - еще на восьми станциях. Для предоставления услуг операторы используют общее оборудование, но собственные лицензированные частоты.