Марсианский зонд ОАЭ выполнил первый маневр в глубоком космосе

Орбитальный аппарат Объединенных Арабских Эмиратов Al-Amal ("Надежда", – ред.) успешно завершил первую коррекцию курса с момента запуска. Об этом сообщает Space.com.

Автоматическая станция Al-Amal (Аль-Амаль) была запущена 19 июля и стала одной из трех аппаратов, которые отправились этим летом к Марсу. Недавно в ОАЭ объявили, что космический аппарат впервые выполнил маневр коррекции траектории после запуска (TCM1), в рамках которой также впервые были запущены двигатели Al-Amal.

"TCM1 стал для нас важной вехой не только потому, что мы впервые запустили двигатели космического аппарата, но и потому, что маневр определил наш дальнейший путь к Марсу. Al-Amal превзошел наши ожидания и теперь нацелен на выход на орбиту Марса, потребовав меньшей корректировки курса, чем ожидалось", – заявил глава миссии Омран Шараф.

Космическому аппарату предстоит провести еще полдюжины корректировок траектории с настоящего момента и до своего прибытия на Марс в начале февраля 2021 года. После прибытия на Красную планету зонд Al-Amal приступит к изучению марсианской атмосферы и климата в течение одного марсианского года (почти два земных года).

"На сегодняшний день мы довольны работой зонда Al-Amal, мы находимся на пути к главной цели – достичь Красной планеты и начать нашу научную миссию. Каждая новая задача, каждое достижение – это невероятная победа для команды и еще один шаг к осуществлению цели миссии", – заявила глава Космического агентства ОАЭ Сара Аль Амири.

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