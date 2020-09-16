Трансформер на Луне. Dynetics показала многофункциональный посадочный модуль для миссии NASA

Космическая компания Dynetics представила полномасштабную модель своего посадочного модуля для миссии NASA Artemis, которая собирается вернуть человека на Луну к 2024 году. Об этом сообщает Cnet.

Разработчики утверждают, что их модель многоразовая, доступная и ориентирована на экипаж миссии. Представленный посадочный модуль имеет цилиндрическую центральную структуру. Модуль может использоваться как лунная среда обитания, так и выполнять функции лунохода, который отделяется от основного посадочного модуля.

"Основное внимание в испытательном образце уделялось интерфейсам для экипажа. Гибкий дизайн легко реконфигурируется, что позволит команде интеграции человеческих систем и летному экипажу внести свои коррективы", – говорится в заявлении компании.

Dynetics – одна из нескольких компаний, соревнующихся за право доставить астронавтов NASA на Луну.

В августе был представлен полномасштабный макет лунного аппарата компании Blue Origin. SpaceX – третья компания, работающая с NASA над созданием системы посадки пилотируемого корабля на поверхность Луны.

Базирующаяся в Алабаме компания Dynetics не так известна, как Blue Origin или SpaceX, но она уже работает с NASA над проектом ракеты Space Launch System, которая должна будет запустить миссию Artemis к Луне.