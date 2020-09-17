США и Россия начинают соперничество в космической "гонке к Венере"

Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) рассматривает возможность отправить одну или несколько миссий на Венеру для поиска жизни, пишет Reuters.

Ранее в атмосфере Венеры с методами радиоастрономии было обнаружено вещество фосфин, которое многими учеными называется возможным указателем на существование на планете живых организмов.

Затем в РФ сообщили, что будут организовывать и реализовывать миссии по исследованию Венеры без широкого иностранного участия, хотя ранее планировалось масштабное сотрудничество с США. "Считаем, что Венера – это русская планета", – заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

Теперь последовал ответ американцев. NASA рассматривает возможность утверждения к апрелю следующего года до двух миссий по изучению планет из четырех рассматриваемых предложений, включая одну на Венеру, которая может помочь определить, есть ли на этой планете жизнь. Об этом сообщило Reuters.

В феврале агентство составило шорт-лист из четырех предложенных миссий, две из которых направлены на Венеру. Одна из них, Davinci+, предполагает отправку зонда в атмосферу этой планеты. Вторая – Veritas предназначена для изучения ее геологической истории.

Глава NASA Джим Бриденстайн сказал, что "пора расставить приоритеты по Венере". По его словам, процесс отбора новых потенциальных миссий будет сложным, "но я знаю, что он будет справедливым и беспристрастным".

Дэвид Гринспун, старший научный сотрудник Института планетологии, сказал, что процесс отбора должен учитывать недавние научные открытия, явно намекая, что должны быть выбраны венерианские миссии. "Если бы кто-то в телескоп увидел футбольный стадион на Тритоне, спутнике Нептуна, то тогда, да, возможно, мы должны послать туда миссию", – пошутил он.

Напомним, в рамках совместного исследования ученых из США и Швейцарии было доказано, что в недрах Венеры до сих пор происходят активные процессы, и свидетельствуют об этом 37 действующих вулканов.

Сейчас Венера отличается высокими температурами и токсичной атмосферой, но ученые из Института космических наук имени Годдарда предполагают, что так было не всегда. Компьютерное моделирование показало, что еще 700 млн лет назад на этой планете были подходящие условия для существования жизни