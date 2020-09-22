Женщина будет первой. NASA опубликовало обновленный план полетов на Луну

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило обновленный план своей лунной программы Artemis.

Согласно графику, первый беспилотный полет на Луну – миссия Artemis 1 – состоится в 2021 году. После этого беспилотные полеты будут совершаться дважды в год. Artemis 2 полетит с экипажем в 2023 году, но без посадки на Луну. Первая высадка на Луну (на ее Южный полюс) запланирована (Artemis 3) в 2024 году.

Первой на поверхность Луны в 2024 году должна будет ступить женщина.

В дальней перспективе планируется создание (совместно со странами-партнерами) на Луне базового лагеря для долгосрочного исследования спутника Земли.

Последняя лунная миссия США на Луну была в 1972 году (в рамках программы "Аполлон").

"При двухпартийной поддержке Конгресса наш выход на Луну в 21 веке находится в пределах досягаемости, – сказал директор NASA Джим Бриденстайн. – Мы возвращаемся на Луну за научными открытиями, экономической выгодой и вдохновением для нового поколения исследователей".

Лунные программы развивают или возрождают не только США. Так глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин говорил, что Россия и Китай ведут переговоры о создании лунной научной базы и могут привлечь для участия в проекте США.

Китай развивает свою собственную лунную программу с 1998 года и добился значительных успехов.

Индия совершила несколько запусков к Луне, но ее первый спускаемый аппарат разбился в прошлом году при посадке на Луну. Ранее также разбился и зонд Израиля.

Напомним, в Космическом центре им. Джонсона в Хьюстоне был представлен макет нового космического аппарата, который в один прекрасный день сможет доставить на Луну американских астронавтов.

Компания Dynetics представила полномасштабную модель посадочного модуля для миссии NASA Artemis.

NASA ищет частные компании, чтобы добывать на Луне пыль и камни, переправляя их на Землю. Агентство собирается покупать лунные образцы объемами от 50 до 500 граммов по цене от 15 тыс. до 25 тыс. долларов.