К Земле приближается новая "мини-луна" и может оказаться комическим мусором

Появление у Земли новых "мини-лун" явление редкое, пока было подтверждено лишь два таких случая. Самый последний из них произошел 15 февраля, когда крошечный камень 2020 CD3 был обнаружен астрономами из программы Catalina Sky Survey. Об этом сообщает Cnet.

Мини-луна была захвачена гравитацией Земли еще в 2015 году и оставалась рядом до мая 2020 года, прежде чем снова улететь в космос.

Но теперь астрономы объявили об обнаружении еще одной потенциальной мини-луны 2020 SO. Но проблема в том, что она мало похожа на маленький астероид. Она движется слишком медленно в сравнении со стандартными астероидами. Следовательно, астрономы полагают, что это просто космический мусор, оставшийся со времен космической гонки.

Ученые предполагают, что 2020 SO – это корпус ракеты Atlas Centaur-D, запущенной в 1966 году. Ракета стартовала 20 сентября и доставила на Луну посадочный модуль Surveyor 2. Размеры и орбита 2020 SO, опубликованные Лабораторией реактивного движения NASA, очень похожи на корпус Centaur-D.

Уже в октябре объект будет захвачен земной гравитацией и максимально приблизится к планете 1 декабря на 49889 км. У астрономов появится возможность ближе рассмотреть объект, оценить его форму и свет, который он отражает.

Даже если "мини-луна" окажется космическим мусором, она все равно будет представлять интерес для науки. Обломки блуждали по солнечной системе более 50 лет. Возможно, ученые смогут узнать больше о влиянии космоса на старые обломки ракет. И хотя корпус Atlas Centaur-D не грозит Земле, он является еще одним напоминанием о проблеме космического мусора.

С самых первых пусков ракет на орбиту человечество загрязняет космос. Тысячи обломков космического мусора, неработающих спутников и крошечных обломков вращаются вокруг планеты с огромной скоростью. Столкновение с такими объектами может быть катастрофическим для ракет, спутников и космических кораблей.

Например, на этой неделе МКС пришлось изменить траекторию полета, чтобы уйти от столкновения с космическими обломками.