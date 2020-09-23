Новый iPhone могут показать 13 октября, но предзаказы начнутся позже, – СМИ

Компания Apple может представить iPhone 12 на специальном мероприятии 13 октября, сообщило издание Apple Insider со ссылкой на неназванный источник. Предзаказы тогда начнутся 16 октября. Но издание отмечает, что пока нет доказательств, что презентация состоится в указанную дату.

Смартфон iPhone 12 могут выпустить вместе с iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 mini 6,7-дюймовым, 6,1-дюймовым и с 5,4-дюймовым экранами соответственно.

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Косвенным подтверждением близости этого события может служить то, что мобильные операторы готовятся "принимать" в своих 5G-сетях новые айфоны.

В частности, во внутренней презентации генеральный директор British Telecom Марк Аллера заявил, что Apple близка к запуску iPhone 5G через "несколько дней".

Напомним, что Apple 15 сентября показала новые часы Apple Watch и планшеты iPad.

В Apple опровергли сообщение об удалении из украинской версии магазина приложений AppStore для сотовых телефонов, планшетов и компьютеров приложения российского телеканала НТВ и четырех приложений российского государственного медиахолдинга ВГТРК.