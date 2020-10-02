Одной ногой в смартфоне. На что похожи "умные" технологии в украинских регионах

Несколько лет назад в Украине начали внедрять различные инструменты «умных городов». Концепция Smart Сity представляет собой целый комплекс мер, помогающих управлять процессами и коммуницировать с населением. В философии урбанистов город — это платформа, которая оснащается многочисленными сервисами, делающими жизнь более простой, удобной и безопасной.

Тем не менее в Украине процесс встраивания технологий в повседневную жизнь горожан выглядит хаотичным. Успешные проекты уже есть, но пока это точечное явление. В то же время Smart City предполагает объединение разрозненных баз данных в единую цифровую систему. Однако в этом вопросе важен уровень доверия украинцев к государственным структурам. Это отчётливо видно на примере мобильного приложения «Дія». С одной стороны, сервис позволил собрать документы в электронном варианте, но с другой — его запуск сопровождался слухами о «сливе» личных данных граждан.

Если в столице внедрение helsi.me прошло быстро и успешно, то в других городах всё оказалось не так просто

Несомненно, будущее — за цифровой трансформацией городской среды, и украинские регионы так или иначе начинают адаптироваться к новым реалиям. Некоторые это делают гораздо быстрее и грамотнее других. Например, во Львове «Стратегию цифрового преобразования города» приняли ещё в 2013 году. Местные жители уже много лет пользуются «Личным кабинетом львовянина» для решения разных вопросов, в том числе онлайн-обращений и записи на приём. Более того, цифровизация муниципальных услуг во Львовской области работает не только в областном центре, с 2016 года аналогичный проект есть в районном Дрогобыче. В 2018 году здесь при Центре предоставления административных услуг ввели услугу электронной очереди на получение биометрических паспортов. В это же время в городе запустилась школа Smart Citizen, где молодёжь учат пользоваться электронными сервисами, в том числе оформлять онлайн-петиции на сайте e-dem — Единой платформы электронной демократии.

В этом году в Украине в третий раз составляют Индекс городской электронной демократии. В рамках исследования анализируют показатели по четырём базовым электронным инструментам: обращениям, петициям, общественному бюджету и консультациям. В 2018 году в рамках пилотного проекта ранжировали 10 украинских городов, лидерами оказались Киев (56,9%), Хмельницкий (48%) и Винница (41,6%). В прошлом году эксперты оценивали уже 30 городов — 22 областных центра, а также Бучу, Ирпень, Каменское, Краматорск, Мариуполь, Павлоград, Северодонецк и Славянск. Первую тройку сформировали Киев (68,2%), Ивано-Франковск (65,3%) и Львов (58,8%). Сбор информации по 2020 году ещё продолжается.

Транспортное чудо

Хорошая иллюстрация того, с какими потугами происходит переход на цифровые системы, — запуск единого электронного билета. В Киеве проект должен был стартовать с апреля 2018 года, потом запуск Kyiv Smart Card перенесли на октябрь, после — на 2019 год и на 2020-й. За это время в наземном общественном транспорте успели установить валидаторы, и часть горожан всё-таки перешла на е-билеты, но параллельно в автобусах и троллейбусах кондукторы продолжают обилечивать пассажиров. В июне текущего года стало известно, что киевская мэрия намерена отложить внедрение электронного билета до 1 января 2021 года. За этот период власть надеется отрегулировать проблемные моменты с льготным проездом для отдельных категорий горожан.

В Харькове проект е-ticket запустили с 2018 года, сейчас в городе ведутся переговоры с частными перевозчиками, которые также должны перейти на электронный билет. В Днепре общие проездные действуют лишь на трамваи и троллейбусы. Аналогичный проект для общественного транспорта предусмотрен и в Мариуполе.

Между тем Министерство инфраструктуры планирует ввести единый билет для всех городов Украины, он должен объединить транспортную систему страны.

Под наблюдением

Важная составляющая «умных городов» — безопасность. С этой целью в Украине стали устанавливать системы видеонаблюдения. В Киеве, например, установили более 6 тыс. камер. Они не просто передают происходящее на улицах на экраны в городской центр обработки данных, часть камер также может распознавать лица и автомобильные номера. В ближайшие годы столичную систему видеонаблюдения планируют расширить до 20 тыс. камер.

В 2016 году программа «Безопасный город» стартовала в Днепре. На начало 2020-го здесь установили 1,3 тыс. камер, они покрывают главные улицы и транспортные узлы. Теперь городская власть рассчитывает масштабировать проект на все жилые микрорайоны, но жалуется на отсутствие средств. В Запорожье в рамках аналогичной программы установлено 230 камер, которые выводят информацию в режиме реального времени на видеостену в ситуационном центре. В Одессе за три года появилась система видеонаблюдения, состоящая почти из тысячи камер, около сотни из них оснащены функцией распознавания автомобильных номеров, ещё 22 умеют распознавать лица.

Хорошая иллюстрация того, с какими потугами происходит переход на цифровые системы, — запуск единого электронного билета

Весной этого года создание Единой системы видео­наблюдения обсуждали и в харьковской мэрии. В городе на данный момент установлено несколько тысяч камер, но пока они работают разрозненно.

В июне прошлого года в Киеве открыли первую smart-улицу. В качестве пилотного проекта выбрали один из участков Салютной. Пространство оборудовали стационарной системой мониторинга качества воздуха, измеряющей концентрацию пыли, уровень формальдегида и т. д. Освещение здесь автоматически меняется в зависимости от интенсивности движения. Улица также оснащена станциями подзарядки электроавтомобилей, а на скамейках есть USB-разъёмы.

В Днепре ещё в 2016 году появились две остановки с подогревом и розетками для подзарядки мобильных. Изначально местная власть пообещала установить сотню таких, но горожане их так и не дождались.

Недоступный доктор

Система для записи к врачу онлайн helsi.me заработала в Украине в 2017 году. Но если в столице её внедрение прошло быстро и успешно, то в других городах всё оказалось не так просто. В Харькове, например, helsi.me появился лишь летом этого года, но у пользователей возникли проблемы с тем, что подписанные декларации с семейным врачом на сайте не отображались. К слову, в городе ведётся разработка Единого медицинского портала, к которому подвяжут и данные из helsi.me. После этого харьковчане смогут общаться со своими семейными врачами по видеосвязи.

Во многих областных городах запись онлайн возможна в ограниченном количестве медучреждений. Например, в Херсоне через helsi.me можно записаться только в одну частную клинику. Аналогичная ситуация и в других областных центрах — Кропивницком и Тернополе, где на сайте зарегистрировано по две частные больницы. В Ужгороде и Луцке система вообще не заработала.

Для Украины такая картина — норма. Даже если есть хорошие, правильные начинания, то, скорее всего, они действуют лишь в отдельных городах, но не в целом по стране. Пока не появится чётко отлаженная, унифицированная система для всех регионов, говорить о по-настоящему технологично «умном» государстве не получится.