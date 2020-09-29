Проблема в российском модуле. На МКС нашли место утечки воздуха

Когда в конце августа на Международной космической станции (МКС) начало падать давление, в корпорации "Роскосмос" предположили, что место утечки находится в американском сегменте МКС. Тогда весь экипаж станции изолировали в российском сегменте.

В течение трех суток космонавты обследовали на герметичность все модули МКС, но не выявили место неисправности. После этого открыли все внутренние люки на станции и продолжили мониторинг давления.

25 августа экипаж возобновил поиски места утечки

29 сентября "Роскосмос" сообщил, что место утечки локализовано. Оказалось, что оно находится в российском сегменте, в служебном модуле с научной аппаратурой. Его пока закрыли, а герметичность модуля будет восстановлена в ближайшее время.

В "Роскосмосе" заверили, что сложившаяся ситуация не представляет опасности для жизни и здоровья экипажа МКС и не препятствует продолжению полета станции в пилотируемом режиме.

Напомним, NASA заявило, что МКС успешно выполнила маневр, чтобы исключить возможность столкновения с космическим мусором. Обломки должны были пролететь в пределах нескольких километров от станции, но из предосторожности ее траектория была все равно изменена.