В Германии начали печатать бетонные жилые дома на 3D-принтере

В Германии на 3D-принтере печатают первый в стране жилой дом из бетона. Проект реализуется в городе Беккум в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщила DW.

Для печати стен двухэтажного дома на одну семью общей площадью 160 квадратных метров используется специальный бетон. Толщина каждого слоя не превышает нескольких сантиметров.

Финансовую поддержку в сумме 200 тысяч евро этому проекту оказывают земельные власти, чтобы выяснить экономические и практические аспекты для возможного широкого применения технологии.

Напомним, что объемная (3D) печать на специальных принтерах уже широко используется во многих отраслях промышленности, включая серийное производство. Несколько лет эта технология опробуется и в строительстве. Но пока большинство реализованных в разных странах проектов являются фактически экспериментальными.

В целом применение 3D-принтеров должно не только ускорить процесс возведения объектов, но и способствовать экономии строительных материалов и прочих ресурсов. Но технология довольно дорогая. В основном она применяется для того, чтобы строить дома необычной формы.

3D-печать пока не конкурирует с обычным домостроением. Наиболее очевидное ее применение там, где тяжело строить из панелей, но куда можно привезти аппарат для 3D-печати.

Существующие на сегодняшний день строительные 3D-принтеры отличаются конструкциями и методами возведения стен. Наиболее часто встречаются принтеры портальной конструкции с рукой-манипулятором. Они позволяют создавать малые архитектурные формы и элементы сооружений для последующей их сборки на месте, либо позволяют печатать здание целиком на строительной площадке.

В процессе печати экструдер выдавливает быстротвердеющую бетонную смесь с различными добавками. Каждый последующий слой наносится поверх предыдущего. Для упрочнения конструкции производится ее армирование.

Напомним, в мексиканском штате Табаско на 3D-принтере напечатали несколько домов будущего поселка для малообеспеченных семей.

В Бельгии, в городе Антверпен, с помощью крупнейшего в Европе 3D-принтера был построен прототип двухэтажного дома.