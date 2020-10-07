Четырехметровый тираннозавр по кличке Стэн стал самой дорогой окаменелостью динозавра

На аукционе Christie’s почти полный скелет тираннозавра по кличке Стэн был продан за рекордную сумму в 30 млн долларов. Об этом сообщает New Atlas.

Скелет T-rex стал самой дорогой окаменелостью динозавра когда-либо проданной на аукционе. Его длина составляет 12 м, а высота – 4 м, скелет был собран из 188 костей. На скелете Стэна также находятся многочисленные отметины прожитых лет, например, сросшиеся после перелома шейные позвонки, царапины на ребрах, челюсти и черепе, которые возможно, оставили другие тираннозавры.

Учитывая такую богатую историю торги за Стэна были ожесточенными. Торги начались с 3 млн долларов, и ожидалось, что Стэн уйдет с молотка за 6-8 млн долларов. Но цена за скелет тираннозавра взлетела намного выше и составила 31,8 млн долларов.

Такая цена сделала тираннозавра самым дорогостоящей окаменелостью динозавра. Предыдущим рекордсменом был также скелет тираннозавра по прозвищу Сью, который был продан за 8,4 млн долларов в 1997 году. По сегодняшним меркам эта сумма варьировалась бы в пределах 13,4 млн долларов.

Несмотря на то, что останки Стэна были выставлены на обозрение в одном из институтов на Манхэттене, аукционный дом пока не раскрывает имени покупателя.