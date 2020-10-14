В Китае 5-летний мальчик гулял по деревне и обнаружил следы динозавров

Пятилетний мальчик из Китая прогуливался по деревне с родителями и обнаружил окаменевшие следы динозавров, населявших планету около 130 миллионов лет назад. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что в начале октября 5-летний Ян Чжеруй из китайской провинции Сычуань случайно услышал, как местные жители обсуждают странные отпечатки на земле, похожие на огромные следы от куриных лап. Мальчик попросил родителей свозить его в деревню, в которой были найдены эти отпечатки.

Приехав в деревню, мальчик долго рассматривал отпечатки, а потом с уверенностью заявил родителям, что следы оставили трехпалые птицеподобные динозавры, о которых он читал в книгах.

Мать мальчика сфотографировала отпечатки и отправила снимки палеонтологу Сину Лида (Xing Lida). На следующий день ученый с коллегами отправились на место находки и выяснили, что они действительно принадлежат жившим около 130 миллионов лет назад хищным динозаврам.

Лида сказал, что юный исследователь Чжеруй совершил настоящее открытие, так как ранее никто из местных жителей не предполагал, что отпечатки на земле могли оставить древние хищники.

Теперь ученым предстоит исследовать всю деревню, так как там могут быть еще ценные реликвии. Специалисты пообещали: как только они закончат работу, устроят выставку для всех желающих, и Чжеруй будет на этом мероприятии почетным гостем.

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