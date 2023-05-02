"Скромная" церемония с 900-летней историей: чего ожидать от коронации короля Чарльза ІІІ

Коронация короля Чарльза III, 39-го монарха, которого коронуют в Вестминстерском аббатстве, обещает стать уникальным сочетанием традиций и современности, отражающим видение нового короля о более скромной монархии.

Коронация короля Чарльза III, 39-го монарха, коронованного в Вестминстерском аббатстве, — это церемония с богатой историей и традициями. Этот древний ритуал, которому больше 900 лет, является единственной сохранившейся религиозной церемонией коронации в Европе. После девятимесячного траура по любимой королевой Елизавете II событие состоится 6 мая 2023 года, пишет Ancient Origins.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

В отличие от коронации королевы Елизаветы II, в которой участвовал 8 251 гость из 129 стран, и которая закрыла Вестминстерское аббатство на пять месяцев, коронация короля Чарльза III будет более интимным событием. В церемонии примут участие всего 2 000 гостей, что отразит видение нового короля о более компактной и современной монархии. Это мероприятие также будет менее дорогостоящим и более коротким, в нем примут участие различные общественные группы и конфессии.

В отличие от коронации королевы Елизаветы II, коронация короля Чарльза III будет не столь масштабним событием Фото: Getty Images

Церемония начнется с принесения монархом коронационной клятвы, которая символизирует обещания короля править по закону, осуществлять милосердное правосудие и поддерживать Англиканскую церковь. Четыре меча в коронационных регалиях, известные как "Драгоценности короны", представляют эти обещания. Затем архиепископ Кентерберийский помажет, благословит и освятит монарха, который будет восседать в кресле короля Эдуарда — величественном кресле, изготовленном в 1300 году, что использовалось каждым монархом с 1626 года.

Сфера, ключевой элемент англо-британских коронационных регалий, будет вручен королю Чарльзу III. Созданная для коронации Карла II в 1661 году королевским ювелиром Робертом Винером, сфера является символом власти и авторитета монарха. Скипетр, еще один важный предмет регалий, олицетворяет благое правление и символизирует временную власть короля или королевы.

Сфера является символом власти и авторитета монарха Фото: Royal Collection Trust

После получения сферы и скипетра архиепископ возложит на голову Чарльза корону Святого Эдуарда, содержащую 444 драгоценных камня. Это будет важный момент, поскольку британской публике будет предложено принять активное участие в церемонии и присягнуть на верность королю. Это заменит традиционную церемонию чествования пэров, когда наследственные пэры клянутся в верности новому монарху.

Порядок службы будет осуществляться архиепископом, который включает в себя празднование Святого Причастия. Церемония коронации — это повод для пышности и праздника, но это также и торжественная религиозная церемония, которая остается неизменной на протяжении более тысячи лет.

Ранее Фокус рассказывал, что исследователям удалось раскрыть историю и таинственное происхождение Камня Судьбы. В Соединенном Королевстве хранится известный камень, который использовался во время церемонии коронации новых королей и королев.

А также мы писали, зачем 67-летний фермер понесет Королевский штандарт на коронации Чарльза ІІІ.