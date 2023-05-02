Открытие сбило с толку ученых: на раскаленной супер-Земле обнаружена вода

Горячая каменистая экзопланета выглядит слишком влажной. Может быть, на самом деле водяной пар находится внутри ее родной звезды.

Ученые с помощью космического телескопа Уэбб провели новое исследование экзопланеты GJ 486 b и обнаружили в ее атмосфере наличие водяного пара. Но это открытие сбивает с толку, учитывая тот факт, что планета находится очень близко к своей звезде и здесь невероятно жарко. Поэтому возможно, как бы это странно не звучало, водяной пар существует в атмосфере самой звезды, пишет Gizmodo.

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Каменистая экзопланета под названием GJ 486 b находится на расстоянии в 26 световых лет от нас и вращается вокруг звезды красного карлика. Эту планету обнаружили только 2 года назад и это каменистый мир примерно на треть больше Земли по размерам, но его масса в 2,8 раза больше массы нашей планеты. То есть здесь сила тяжести намного больше, чем на Земле.

Но самое главное, что экзопланета GJ 486 b вращается так близко к своей звезде, что год здесь длится всего 1,5 земных дня, а температура на поверхности составляет примерно 426 градусов Цельсия. То есть здесь невероятно жарко, примерно так же, как и на Венере.

Каменистая экзопланета под названием GJ 486 b находится на расстоянии в 26 световых лет от нас и вращается вокруг звезды красного карлика Фото: Forbes

Но новые данные космического телескопа Уэбб указывают на то, что в атмосфере этой планеты имеется водяной пар. Вообще сам факт существования атмосферы у экзопланеты, которая находится так близко к своей звезде просто невероятный. И конечно же вода здесь не может находиться в жидком виде, а значит не может быть и водяного пара, но все указывает на это.

По словам ученых из Университета Джона Хопкинса, США, если последующие наблюдения подтвердят факт существования атмосферы и водяного пара на этой планете, то это будет настоящим научным прорывом. В то же время ученые пока что осторожно относятся к полученным данным, ведь за существованием признаков водяного пара может стоять и звезда красный карлик. Хотя это может прозвучать странно, ведь звезды являются плазменными сферами, а потому ассоциировать их с водой нельзя.

Красные карлики представляют собой класс тусклых и холодных звезд и водяной пар может находится в их атмосфере в виде небольших участков Фото: wikipedia

По словам ученых, красные карлики представляют собой класс тусклых и холодных звезд, и водяной пар может находиться в их атмосфере в виде небольших участков. То есть, если планета GJ 486 b во время движения проходит на фоне таких участков на звезде, то телескоп мог уловить сигналы водяного пара не с самой планеты, говорят ученые. То есть теоретически на этой экзопланете может не быть ни атмосферы, ни водяного пара и все встанет на свои места.

Новые данные космического телескопа Уэбб указывают на то, что в атмосфере этой планеты имеется водяной пар Фото: NASA

Учитывая тот факт, что, как и большинство таких близких к своим звездам планет, GJ 486 b всегда обращена к своей звезде одной стороной (где как раз наблюдается самая высока температура), то нужно изучить и ее обратную сторону. Если существует перемещение тепла с одной стороны на другую, то потенциально атмосфера здесь может существовать и конечно же здесь может находиться и водяной пар, говорят астрономы.

Пока что ученые не заметили, что планета перемещается на фоне участков с водяным паром на звезде, но они могут находиться в других частях ее атмосферы. Поэтому наблюдения с помощью телескопа Уэбб будут продолжены.

Если же все предположения подтвердятся, то это означает, что ученые впервые обнаружили похожий на Землю раскаленный каменистый мир, который окутан водяным паром.

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