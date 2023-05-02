В США создали генную терапию, которая уничтожает ВИЧ и защищает организм от страшного вируса

Ученые успешно испытали новый метод лечения на мышах и вскоре перейдут к испытаниям на приматах.

Ученые из Университета Темпл, штат Пенсильвания и Университета штата Небраска, США, представили результаты своего нового исследования, которое нацелено на поиски лекарства от ВИЧ. Ученые смогли создать двойную генную терапию на основе такого известного генетического редактора как CRISPR-Cas9. Эта терапия позволяет очищать почти полностью зараженные ВИЧ клетки организма, также меняет ДНК здоровых клеток. В результате эти клетки имеют защиту от заражения ВИЧ, сказано в пресс-релизе.

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По словам одного из авторов нового исследования, Камеля Халили, успешное лечение некоторых пациентов от ВИЧ с помощью пересадки костного мозга привели ученых к важному выводу. Они выяснили, что для того, чтобы избавить клетки организма от опасного вируса нужно не только очистить весь организм от него, но и удалить рецепторы CCR5 в иммунных клетках. По словам ученых они создали двойную генную терапию на базе генетического редактора CRISPR-Cas9, которая позволяет решить эту задачу с помощью инъекций зараженному организму.

Для этого ученые создали набор нужных указаний для системы редактирования генов, с помощью которых можно вырезать вирус из ДНК клеток, которые подверглись заражению, и удалить рецепторы CCR5, которые способствуют распространению вируса.

Эффективность новой терапии ученые проверили на организме зараженных ВИЧ мышей. Когда болезнь приобрела хроническую форму, ученые подавили вирус с помощью антиретровирусных препаратов, введя в их организм экспериментальную генную терапию.

Как показало исследование, двойная генная терапия смогла полностью подавить развитие ВИЧ у почти 60% мышей. Также ученые увидели, что произошла стабилизация клеток, которые обычно заражаются вирусом. В ближайшее время ученые хотят провести испытание новой терапии на приматах.

По словам авторов исследования, новая двойная стратегия редактирования генов CRISPR имеет большие перспективы для лечения ВИЧ у людей.

Ранее Фокус уже писал о том, что ученые из Гонконга тестируют препарат для полного излечения от ВИЧ.

Напоминаем, что ученые обнаружили доказательства наличия геномов, способных бороться с ВИЧ, как уже писал Фокус.