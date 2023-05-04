Откуда пришел человек в Европу. Новое исследование проливает свет на эволюцию Homo sapiens

Открытие в пещере Грот Мандрен и Ксар Акил дают больше информации о передвижении и стиле изготовления орудий труда ранних людей, бросая вызов предварительным предположениям о неандертальской культуре и прибытии человека в Западную Европу.

Потрясающие находки в пещере Грот Мандрен разрушили давние представления о появлении Homo sapiens в Западной Европе. Новая научная статья пытается сложить пазл, рассматривая находки в контексте человеческой деятельности в Азии. Считается, что современные люди прибывали тремя волнами, и только третьей волне удалось вытеснить неандертальцев, пишет IFLScience.

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До обнаружения детского зуба в пещере в долине Роны, Франция, было распространено мнение, что H. sapiens достиг Западной Европы только 43 000 лет назад, и что все культурные артефакты до этого времени должны были быть созданы неандертальцами.

Однако находка зуба все изменила. Хотя в ходе тех же раскопок в пещере было обнаружено шесть различных неандертальских зубов, некоторые из них находились в более поздних слоях, чем 54 000-летний слой, в котором был найден человеческий зуб.

Совсем недавно в слое Е Мандрина, где был найден решающий зуб, было обнаружено множество артефактов, включая луки и стрелы, про что Фокус также рассказывал. Эта впечатляющая коллекция представляет собой крупнейшее из известных собраний так называемых неронских предметов, которые дали некоторое представление о первых H. sapiens, населявших Мандрин.

Но долгое отсутствие сапиенсов в записях оставило все очень туманным. Пытаясь пролить свет на ситуацию, доктор Людовик Слимак из Университета Тулузы III попытался сравнить стиль орудий, найденных в слое Е и выше, с теми, что были найдены в Ксар Акил, Ливан.

Когда первые сапиенсы прибыли в Мандрен, неандертальцы занимали пещеру не более года. Неясно, ушли ли они мирно или были вытеснены в результате насилия. Возможно даже, что это был один из случаев, когда ДНК неандертальца попала в наш геном, а это значит, что два народа могли иметь общие жилища, а также биологические жидкости.

Тем не менее, похоже, что первые представители H. sapiens, прибывшие в этот район, не задержались здесь надолго. Никаких свидетельств их присутствия не было найдено на других участках столь далекого прошлого, и вскоре после этого Мандрин снова стал домом для неандертальцев.

Когда H. sapiens вернулись в этот район, их орудия труда значительно изменились. Слимак утверждает, что технологии, наблюдаемые в Западной Европе, являются точными технологическими и хронологическими аналогами тех, что были найдены в Ксар Акиле.

Это позволяет предположить, что H. sapiens, обосновавшись на территории нынешнего Ближнего Востока, разработал новые стили изготовления орудий труда, которые затем распространились в Европе.

Несмотря на то, что переход между этими двумя областями занимал несколько поколений, когда все передвижения были пешими, Слимак предполагает, что переселенцы, возможно, выбирали короткие пути по воде. Он утверждает, что здесь нельзя проводить различия между этими техническими системами, даже если они расположены на противоположных концах Средиземноморья.

Рассуждения Слимака основаны на таких признаках, как форма острия на наконечниках копий и режущих инструментах Фото: Ludovic Slimak (CC BY 4.0)

Рассуждения Слимака основаны на таких признаках, как форма острия на наконечниках копий и режущих инструментах. Тем не менее взвешивание сходств и различий таких предметов является субъективным, и интерпретация Слимака противоречит выводам других антропологов относительно взаимосвязи между технологиями палеолита.

В частности, орудия шательперонской культуры обычно приписываются неандертальцам, а не H. sapiens, что противоречит интерпретации Слимака о том, что они были изготовлены нашим видом. Эти разногласия среди антропологов подчеркивают сложность изучения далекого прошлого и интерпретации свидетельств, оставленных нашими предками.

История эволюции человека — это увлекательное и непрерывное путешествие, и каждое новое открытие приближает нас к пониманию нашего собственного происхождения. Находки в пещере Грот Мандрен и Ксар Акил — лишь одна маленькая часть этой сложной головоломки, но они напоминают нам о важности обращения к прошлому для лучшего понимания нашего настоящего и формирования нашего будущего.

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