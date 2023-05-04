Генетические часы. Ученые нашли способ увеличить продолжительность жизни

Исследователи считают, что жить вечно не получится, но можно помочь людям стареть более здоровым способом.

Клетки человека с возрастом деградируют, поэтому, например, в 80 лет, нельзя себя чувствовать так же, как в детстве. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего, США, нашли способ увеличить продолжительность жизни клеток, пишет ScienceAlert.

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По словам авторов нового исследования, их результаты не дают возможность людям жить вечно, но если их исследования продолжить, то можно помочь людям жить дольше и стареть более здоровым способом.

Дрожжевые клетки имеют ряд общих характеристик с клетками человека, поэтому ученые использовали их в рамках своей новой научной работы. Они смогли "перенастроить" дрожжевые клетки и это привело к увеличению продолжительности их жизни на 82%. Ученые считают, что контролировать старение человека на клеточном уровне возможно, что приведет к тому, что человек будет жить дольше и ощущать себя более здоровым в преклонном возрасте.

Ученые решили изменить генетические схемы в клетках, которые смягчают деградацию клеток. По словам исследователей, эти генетические схемы могут работать так же, как и домашние электрические схемы, управляющие, например, бытовой техникой.

Ученые использовали компьютерное моделирование, чтобы выяснить, как работает схема старения клеток. По факту, это процесс всегда находится между двумя разными состояниями старения. И каждое состояние вызывает ту или иную деградацию клеток.

После этого ученые изменили генетические схемы клеток таким образом, чтобы они всегда работали на грани каждого из состояний старения, а не переходили в одно из них. Таким образом удалось достичь того, что клетки старели более медленно, чем те, которые не подверглись изменению.

По словам ученых, это похоже на работу часов: их ход не остановился, а лишь замедлился. То есть старение можно замедлить, но остановить пока невозможно. Но в любом случае продолжительность жизни клеток можно увеличить.Также оказалось, что измененные клетки растут и делятся быстрее, и стареют не только медленно, но остаются более здоровыми по сравнению с другими.

По словам ученых, теперь необходимо проверить полученные результаты на других типах клеток, чтобы определить, сохранится ли у них также увеличение продолжительности жизни.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что снижение мышечной силы и подвижности может являться ранним признаком деменции.

Также Фокус писал о том, что анализ ДНК сотен видов животных проливает свет на происхождение болезней человека. Ученые проанализировали ДНК 240 млекопитающих, чтобы лучше понять, откуда берутся эти болезни.

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