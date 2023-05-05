Взломали древний код: исследователи и ИИ расшифровали месопотамские клинописные тексты (фото)

Исследователи добились значительного успеха, создав модель искусственного интеллекта, выполняющую перевод на уровне среднестатистического машинного перевода с одного современного языка на другой.

Чрезвычайное достижение сделали израильские специалисты, создавшие программу, способную расшифровать древний язык — аккадский, одну из самых древних известных письменных систем, созданных в древней Месопотамии. Исследователи из Тель-Авивского университета (TAU) и Университета Ариэля применили свой опыт в ассириологии, чтобы понять сложные и загадочные клинописные тексты, пишет Arkeonews.

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Теперь, используя возможности искусственного интеллекта (ИИ), команде удалось создать модель, которая может выполнять автоматический и точный перевод с аккадского языка, написанного клинописью, на английский.

Исследователи обучили две версии модели ИИ. Одна версия переводит аккадский язык с клинописных знаков латинской графики, а другая — со знаков Юникода.

Результаты исследования впечатляют: версия модели с латинской транслитерацией набрала 37,47 балла по критерию Best Bilingual Evaluation Understudy 4 (BLEU4), что сравнимо со средним машинным переводом с одного современного языка на другой. Это немалый подвиг, учитывая культурный разрыв в более чем 2 000 лет при переводе древнего аккадского языка.

Эта новая технология способна произвести революцию в изучении древней истории, сделав ее более доступной и открытой для широкой аудитории Фото: The Trustees of the British Museum

Эта новая технология способна произвести революцию в изучении древней истории, сделав ее более доступной и открытой для широкой аудитории. Команда ранее создала модель ИИ под названием "Вавилонский двигатель" в 2020 году, которая была переработана для создания этой современной модели, что, как утверждается, является улучшенной версией оригинала.

Ассирия, названная в честь бога Ашура, высшего в ассирийском пантеоне, располагалась на Месопотамской равнине, ныне современный Ирак. В 721 году до н. э. Ассирия завоевала северную часть территории нынешнего Израиля, захватив десять колен.

Еврейские изгнанники, сосуществовавшие с ассирийцами, пользовались клинописью, и известно, что археологами были найдены сотни тысяч глиняных табличек из древней Месопотамии, написанных клинописью, гораздо больше, чем может перевести ограниченное число специалистов, способных их прочитать.

Раньше Фокус рассказывал о чудесах, которые нам подарили древние месопотамцы. В частности, они изобрели первый в мире кодекс законов, часы и колесо, что навсегда изменило мир технологий.

А также ми писали о самых древних в мире шутках. Если вы думали, что современные анекдоты трудно понять, подождите, пока не услышите некоторые из самых старых, известных человечеству.