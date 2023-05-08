Если на планетах в системе TRAPPIST-1 есть жизнь, мы не сможем ее обнаружить: что говорят ученые

Исследователи пришли к выводу, что для обнаружения признаков жизни на далеких планетах уйдут годы и это при условии создания абсолютно новых телескопов.

Авторы нового исследования считают, что скорее всего жизнь на других планетах будет обнаружена не с помощью радиосигналов от внеземного разума, а с помощью наличия признаков биосигнатур в атмосферах планет. То есть, если будут обнаружены признаки деятельности живых организмов, которые отражаются на составе атмосферы далеких экзопланет. Но ученые считают, что обнаружить внеземную жизнь намного сложнее ,чем предполагается, пишет Phys.

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На сегодняшний день большинство планет, которые были обнаружены астрономами напрямую, то есть их смогли сфотографировать, являются газовыми гигантами. Тем не менее среди них есть и каменистые планеты, но напрямую еще не удалось сфотографировать экзопланету, размером с Землю. Считается, что на таких планетах потенциально может существовать жизнь.

С другой стороны, астрономы научились хорошо изучать атмосферы далеких планет, чтобы найти там, например, воду или кислород. Но чтобы на планете появилась жизнь, она должна находиться в так называемой зоне обитаемости своей звезды. То есть вода на планете должна быть в жидком виде.

По словам авторов исследования, сейчас большую часть всех известных планет вне Солнечной системы удалось обнаружить с помощью транзитного метода. То есть планета пролетает на фоне своей звезды и в это время блокирует часть ее излучения. На основе света, который прошел за это время через атмосферу планеты можно узнать из чего состоит атмосфера далекой экзопланеты. Дело в том, что разные химические элементы поглощают свет по-разному.

Но авторы исследования считают, что современные технологии еще недостаточно развиты, чтобы показать наличие признаков существования внеземной жизни на планете на основе изменений, которые живые организмы могут вносить в состав атмосферы. Например, на Земле атмосфера насыщается кислородом, благодаря деятельности живых жизненных форм. Если такой кислород обнаружить на другой планете, то это будет означать, что там есть жизнь. Но для этого нужно построить намного более мощные телескопы, размер зеркал которых будет составлять многие десятки метров. И при этому они должны иметь намного более мощные приборы, считают ученые.

Сравнение размеров планет в звездной системе TRAPPIST-1 Фото: phys.org

Авторы делают вывод, что такие телескопы смогут обнаружить биосигнатуры в атмосферах далеких планет, но есть и плохая новость. Она состоит в том, что ученым придется потратить очень много времени для отделения таких сигналов от сигналов других химических соединений. Дело в том, что самое лучшее время для наблюдений за планетами представляется как раз в то время, когда они проходят на фоне своей звезды. Но для обнаружения точных признаков биосигнатур понадобятся сотни таких пролетов.

Для примера ученые приводят звездную систему TRAPPIST-1, которая является системой, похожей на нашу и некоторые ученые считают, что именно здесь удастся обнаружить первые признаки внеземной жизни.

В этой звездной системе, которая расположена на расстоянии в 40 световых лет от нас, вокруг звезды красного карлика вращается 7 экзопланет. И все эти планеты имеют схожий с Землей размер. Но только 4 из этих экзопланет находятся в обитаемой зоне своей звезды.

Ученые считают, что для обнаружения признаков биосигнатур на этих планетах понадобится наблюдение за тысячами их пролетов на фоне звезды. И на это может уйти от 16 до 55 лет. Но только если будут созданы телескопы, которые еще даже не существуют, говорят ученые.

Как уже писал Фокус, наблюдение за похожей на Солнце звездой, позволило пролить свет на эволюцию нашей Солнечной системы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли способ улучшить поиск внеземных цивилизаций в 1000 раз. И для этого будут использовать новые технологии.