Таинственные тени вокруг близкой к нам звезды позволили раскрыть секрет Солнечной системы

Новое наблюдение за молодой звездой помогло ученым увидеть, как могла сформироваться наша Солнечная система миллиарды лет назад.

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Ученые изучили протопланетный диск вокруг звезды TW Гидры и оказалось, что его части вращаются в разных плоскостях. Ученые считают, что в этом протопланетном диске существует три разных диска, в которых формируются планеты. По словам ученых, они еще никогда не видели ничего подобного в протопланетных дисках, а это означает, что процесс формирования Солнечной системы был намного более сложным, чем считалось ранее, пишет ScienceAlert.

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Международная группа астрономов опубликовала в журнале The Astrophysical Journal новое исследование звезды TW Гидры, которая расположена в 200 световых лет от нас. Эта похожая на Солнце звезда очень молодая, ведь ей всего 8 млн лет, в то время как Солнцу уже 4,6 млрд лет. Эта звезда еще находится в стадии полного формирования и на данный момент она немного больше Солнца по размерам, но ее масса на 40% меньше, чем у Солнца.

Во время формирования звезды образуется диск из газа и пыли, который ее окружает. Именно в этом протопланетной диске формируются планеты. Считается, что такой диск имеет однородную природу и все планеты, родившиеся здесь вращаются вокруг звезды в одной плоскости.

Протопланетный диск вокруг звезды. Иллюстрация Фото: wikipedia

Протопланетный диск звезды TW Гидры расположен таким образом, что при наблюдении с Земли можно очень хорошо рассмотреть его и кажется, что он похож на протопланетный диск, окружающий молодое Солнце. Поэтому наблюдение за ним может дать информацию о том, как сформировалась и наша Солнечная система.

6 лет назад космический телескоп Хаббл проводил наблюдение за звездой TW Гидры и ученые заметили тень, которая огибает ее протопланетный диск. Тогда была выдвинута теория, что эта тень является признаком существования невидимой планеты, которая своей гравитацией заставляет части диска вращаться в несколько разных плоскостях.

Протопланетый диск звезды TW Гидры Фото: ESA

Но новое наблюдение за протопланетным диском дало возможность прийти к другому выводу. Результаты нового исследования показывают, что скорее всего в протопланетном диске существует три разных части и два диска отбрасывают тень на третий, внешний диск. То есть скорее всего здесь формируются две невидимые пока планеты.

По словам ученых, первый диск находится на расстоянии в 5-6 астрономических единиц от звезды, а второй – на расстоянии в 6-7 астрономических единиц. Например, Юпитер, расположен на расстоянии в 5,2 астрономические единицы от Солнца, поэтому такое расположение похоже на структуру нашей Солнечной системы.

Ученые предполагают, что гравитация этих молодых планет заставляет диски вращаться в разных плоскостях, и это создает тени, которые затемняют более далекие участки протопланетного диска. Ученые полагают, что орбиты двух планет имеют наклон от 5 до 7 градусов относительно внешнего диска.

Например, наклон орбит планет в Солнечной системе относительно плоскости варьируется до 7 градусов (у Меркурия) до 17 градусов, если считать и карликовую планету Плутон. То есть в вокруг звезды TW Гидры происходят те же процессы, которые могли быть и миллиарды лет назад вокруг Солнца. По словам ученых, дальнейшие наблюдения могут показать, как Солнечная система стала такой, какой мы ее знаем.

Как уже писал Фокус, новое исследование предполагает, что очень сильные вспышки на молодом Солнце привели к тому, что на Земле появились химические соединения, необходимые для создания жизни.

Также Фокус писал о том, что ученые рассказали, какая из планет Солнечной системы сформировалась самой первой и протопланетного диска Солнца.