Секретная миссия. На Землю вернулся засекреченный китайский самолет после 9 месяцев на орбите

Конкурент не менее секретного американского космического самолета пробыл в космосе 276 дней.

8 мая 2023 года на космодроме Цзюцюань в Китае совершил успешную посадку беспилотный сверхсекретный космический самолет КНР. Его загадочная миссия в космосе длилась 9 месяцев, а если точнее, то самолет вернулся после 276-дневного полета в околоземном пространстве, пишет Space.

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Согласно сообщениям китайских государственных СМИ, беспилотный космический корабль, название и изображения которого держаться в секрете, совершил запланированную посадку на космодроме Цзюцюань после 276 дней проведенных в космосе. Учитывая тот факт, что в 2020 году Китай уже отправлял в космос такой же секретный космический самолет, американские эксперты предполагают, что это может быть вторым полетом для этой китайской разработки. С другой стороны, это мог быть один и тот же космический самолет. Учитывая тайну, которой покрыты оба полета, сделать какие-либо точные выводы невероятно сложно.

Известно, что это многоразовый космический самолет, который летал без экипажа и он может нести на борту полезные грузы. Точно не ясно на какой именно высоте над Землей находился все это время самолет и какие именно Китай испытывал с его помощью технологии.

Эксперты предполагают, что именно так может выглядеть новая секретная космическая разработка Китая Фото: space.com

Китайские СМИ сообщили, что это экспериментальный космический самолет и его успешно завершенная миссия подтверждает успех усилий КНР в области разработки многоразовых космических кораблей. Согласно сообщению, такая технология позволит осуществлять Китаю более удобные и более доступные полеты в околоземное пространство для "мирного освоения космоса".

По данным американских экспертов этот космический самолет совершил, как и его предыдущий коллега (или это был один и тот же самолет) горизонтальную посадку.

Учитывая что данных об этой секретной китайской миссии очень мало (о предыдущей миссии известно еще меньше), эксперты все же считают, что данный космический самолет является конкурентом не менее секретного космического самолета, созданного в США. Он называется X-37B, его создали инженеры компании Boeing и считается, что таких самолетов у американцев два. Длина этот самолета составляет почти 9 метров, и эксперты предполагают, что секретный космический самолет Китая может быть похож как внешне на своего американского коллегу, так и по размерам.

Космический самолет X-37B, который был создан компанией Boeing провел в космосе рекордные 908 дней. Это на 4 месяца дольше, чем продолжительность его предыдущих пяти полетов Фото: Boeing

Как уже писал Фокус, на сегодняшний день известно, что космический самолет X-37B совершил уже 6 секретных полетов в космос для испытания неизвестных технологий. Первый полет этого космического корабля состоялся еще 13 лет назад и продлился 224 дня. А в ноябре прошлого года X-37B успешно вернулся на Земле после завершения своей пока что рекордной космической миссии, которая продолжалась 908 дней.

Что же касается секретного китайского космического самолета, который успешно приземлился 8 мая, то он отправился в космос в начале августа 2022 года, как уже писал Фокус. Известно, что в космос этот корабль вывела ракета-носитель "Чанчжэн 2F", стартовавшая с космодрома Цзюцюань (то есть космический самолет вернулся туда же, откуда и отправился на околоземную орбиту). Кстати первая подобная секретная миссия Китая в 2020 году длилась всего 2 дня, то есть новый полет длительностью 9 месяцев является пока что рекордным.

Еще в августе 2022 года были показаны обломки ракеты ,которая вывела в космос секретный китайский космический самолет

Что еще известно об этой секретной китайской разработке? В начале ноября 2022 года, после нескольких месяцев пребывания в космосе, стало известно, что космический самолет КНР выпустил в космос неизвестный объект. Как уже писал Фокус, по данным американских военных этот объект двигался по той же орбите, что и самолет на высоте примерно 600 км над поверхностью Земли.

Эксперты предположили, что это мог быть спутник, предназначенный для наблюдения за полетом китайского космического самолета. Другие эксперты утверждали, что целью этого полета было как раз доставить на орбиту секретный китайский космический аппарат, после чего самолет должен вернутся на Землю. Но как оказалось самолет пробыл в космосе еще несколько месяцев, а о том, что это был за загадочный объект, выпущенный самолетом, неизвестно до сих пор.

Напоминаем, что китайский космический аппарат (это не секретная, а обычная миссия) под названием "Тяньвэнь-1" уже 2 года изучает поверхность Марса. За это время он сделал тысячи изображений Красной планеты. Недавно из этих изображений ученые создали подробную карту всего Марса, как уже писал Фокус.