Инопланетная анаконда. На ледяном спутнике Сатурна искать жизнь будет большая змея (видео)

Ученые создали полностью автономного робота, похожего на змею, который сможет проникнуть в глубины Энцелада.

Инженеры из Лаборатории реактивного движения NASA создали робота-змею, способного перемещаться в самых труднодоступных местах ледяного спутника Сатурна Энцелада. Робот под названием EELS сможет проникнуть глубоко под поверхность спутника в поисках внеземной жизни, пишет New Atlas.

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Когда в середине 2000-х годов космический аппарат "Кассини" исследовал Энцелад, ученые предположили, что под его ледяной корой скрывается океан из жидкой соленой воды. С поверхности спутника в космос постоянно вырываются потоки ледяных частиц, смешанных с водой простыми органическими химическими веществами. Это натолкнуло ученых на мысль, что в этом океане могут жить внеземные микроорганизмы. Теперь осталось только подтвердить существующие теории и отправить на шестой по величине спутник Сатурна, диаметром всего в 500 км, миссию для исследования его недр.

Энцелад - шестой по величине спутник Сатурна, диаметром всего в 500 км Фото: NASA

Чтобы изучить извержения на Энцеладе, а также отверстия, из которых происходят выбросы, инженеры из NASA решили создать автономного робота, похожего на змею. Первый прототип был создан еще в 2019 году, начиная с прошлого года инженеры постоянно вносят изменения в свою разработку и проводят полевые испытания.

На сегодняшний день полностью рабочая версия робота EELS имеет длину 4 метра и весит 100 кг. Робот-змея состоит из 10 сегментов, которые имеют вращающиеся части для того, чтобы перемещаться по поверхности. При этом робот может двигаться не только по ровной местности и не только исключительно горизонтально. Текущая версия робота имеет все возможности для движения по самым сложным участкам поверхности Энцелада и конечно же его недр.

По словам инженеров из NASA, еще ни один роботизированный аппарат не был на Энцеладе, поэтому этот первопроходец должен иметь все возможности для успешного выполнения всех поставленных ему задач.

Еще не один роботизированный аппарат не был на Энцеладе, поэтому этот первопроходец должен иметь все возможности для успешного выполнения всех поставленных ему задач Фото: NASA

Главное преимущество робота-змеи состоит в его полной автономности, ведь общение с Землей на таком далеком расстоянии это очень сложная задача. Поэтому робот должен решать все проблемы самостоятельно, не дожидаясь сигнала с Земли, который будет идти очень долго.

Для того, чтобы правильно ориентироваться на местности робот оснащен камерами и специальным радаром. Таким образом робот может создавать карты поверхности и сам принимать решения о том, какой выбрать путь для дальнейшего перемещения.

По словам инженеров из NASA, окончательная версия робота будет оснащена 48 вращательными элементами, которые будут использоваться, как двигательные установки. Благодаря им робот сможет перемещаться как по горизонтальным, так и по вертикальным поверхностям.

Пока еще робот-змея не оснащен научными приборами, но это будет сделано позже. В частности, ученые хотят представить полностью готовую к работе версию робота к осени 2024 года. Но полететь на Энцелад робот сможет только в начале 2030-х годов.

Фокус уже писал подробно об Энцеладе, а также о том, что ученые предлагают еще один способ найти внеземную жизнь на этом спутнике Сатурна.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили необычные залежи снега на Энцеладе и предложили свою версию их происхождения.

Как уже писал Фокус, астрономы смогли получить убедительные доказательства того, что на дне подземного океана на Энцеладе существуют гидротермальные источники, а в них могут скрываться живые микроорганизмы.