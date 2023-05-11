Для поддержания здоровья не обязательно много ходить: можно есть, но только определенные продукты

Если вы любите поесть, но ненавидите физические упражнения, то вам повезло.

Группа ученых опубликовала новое исследование в издании European Journal of Preventive Cardiology, в котором сказано, что употребление пяти кусочков фруктов и овощей в день так же полезно здоровья, а особенно для здоровья сердца, как и 4000 шагов, сделанных за день, пишет Daily Mail.

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Более 2 тысяч американских мужчин и женщин среднего возраста приняли участие в новом исследовании, которое показало, что правильное питание является ключевым фактором для поддержания хорошей физической формы, общего здоровья и здоровья сердца, в частности.

По словам ученых у взрослых людей среднего возраста здоровое питание было напрямую связано с их хорошей физической формой, даже если они не выполняли никаких дополнительных физических упражнений.

Результаты исследования показали, что те, люди, которые люди, которые придерживались средиземноморской диеты, состоящей из большого количества фруктов, овощей и цельного зерна, имели такой же уровень физической формы, как и люди, которые делали около 4000 шагов в день в предыдущих исследованиях американских ученых.

Ученые пришли к выводу, что употребление всего нескольких кусочков фруктов и овощей каждый день эквивалентно прохождению тысячи шагов для поддержания хорошей физической форсы и общего здоровья.

Фрукты и овощи богаты клетчаткой, которая действует как естественный сжигатель жира и помогает ускорить метаболизм. Они также богаты антиоксидантами, которые предотвращают воспаление и другие проблемы со здоровьем.

Также ученые указывают на то, что здоровое питание снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Как показало исследование, употребление фруктов и овощей, а также орехов и бобовых благотворно влияет на здоровье сердца. То есть, если вы не любите много ходить или делать физические упражнения, то стоит обратить свое внимание на питание, считают ученые.

В ходе исследования ученые обнаружили 24 метаболита, это вещества, вырабатываемые во время пищеварения и попадающие в кровь во время физических упражнений, которые были связаны либо с плохим, либо с хорошим питанием и физической формой.

Данные о метаболитах показали, что здоровое питание связано с улучшением метаболического здоровья, что может быть одним из возможных способов улучшения физической формы.

Но ученые указывают на то, что многие дополнительные факторы могли повлиять на здоровье участников исследования, потому нельзя однозначно говорить, что правильное питание напрямую способствует улучшению физической формы и общего здоровья.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что большинство смертей от COVID-19 вызваны чем-то еще. Новое исследование предполагает, что в смертях виновата совершенно другая инфекция, уровень смертоносности у которой выше, чем у ковида.

Также Фокус писал о том, что ученые назвали неожиданную причину развития артрита. Исследование предполагает, что пары от дровяных печей и барбекю странным образом могут спровоцировать ревматоидный артрит.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.