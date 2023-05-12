Раскрытая книга. Марсоход NASA обнаружил новый странный объект на Марсе (фото)

Марсоход Curiosity снова прислал уникальную фотографию необычного объекта.

Сложно себе представить, что на Марсе кто-то (может представители внеземного разума) оставил книгу в раскрытом виде. Но именно такое впечатление создается, если внимательно посмотреть на новое изображение, присланное марсоходом NASA, пишет Space.

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Марсоход Curiosity обнаружил на 3800 марсианский день своего пребывания на Красной планете "книгу в твердом переплете". На самом деле это обычный марсианский камень, состоящий из твердой породы, который очень похож на раскрытую книгу.

Ученые из NASA считают, что неоднократные находки странных камней на Марсе, имеющих необычную форму, связаны с влиянием на них воды миллиарды лет назад. Тогда Марс, как считают ученые, имел более влажный климат и был покрыт озерами, реками и возможно даже морями из жидкой воды. Затем климат на планете резко изменился и сейчас это далеко не самый гостеприимный мир с низкой температурой и пустынным ландшафтом, где дуют сильные ветры, переносящие местную пыль.

Согласно заявлению NASA, нынешняя форма марсианского камня, состоящего из твердых пород, когда-то была получена потоками воды. Но изначальные более мягкие породы в течение миллионов лет выветрились под воздействием сильных ветров, что добавило камню схожести с обычной человеческой книгой.

Марсоход Curiosity обнаружил на 3800 марсианский день своего пребывания на Красной планете "книгу в твердом переплете". На самом деле это обычный марсианский камень, состоящий из твердой породы, который очень похож на раскрытую книгу Фото: NASA

Сейчас ученые считают, что первые книги, в нынешнем их понимании, появились на Земле в виде пергаментных свитков, созданных древними цивилизациями в районе Средиземного моря. Точно определить время их появления сложно, но ученые предполагают, что такие книги появились во времена Древнего Рима и Древней Греции более 2300 лет назад. С другой стороны, такие книги могли появиться впервые в Месопотамии (регион Персидского залива) в разных местных древних цивилизациях.

Что же касается письменности, то ученые сейчас считают, что она впервые возникла в древнем Шумере (недалеко от региона Персидского залива) примерно 5400 лет назад. Но совсем недавно ученые предположили, что первой формой письменности на Земле могли быть наскальные записи, оставленные 20 тысяч лет назад. Хотя это спорное утверждение еще не нашло полной поддержки научного сообщества.

Марсоход Curiosity в августе этого года отметит 11-ю годовщину своего исследования Марса Фото: NASA

Возвращаясь с Земли на Марс, стоит напомнить, что марсоход Curiosity в августе этого года отметит 11-ю годовщину своего исследования Марса. Благодаря его данным ученые подтвердили теории о том, что на Марсе когда-то была жидкая вода на поверхности, а также марсоход нашел потенциальные доказательства существования здесь древней микробной жизни. Хотя эти данные еще нужно подтвердить.

Возможность обнаружить марсианскую жизнь в местных горных породах у ученых будет после того, как в начале следующего десятилетия на Землю прибудут образцы, собранные другим марсоходом – Perseverance.

NASA планирует после того, как отправит снова астронавтов на Луну в 2025 году, уже в следующем десятилетии отправить их и на Марс. Это будет намного более длительная и сложная миссия ,а потому ученые уже сейчас занимаются исследованиями, которые помогут ее осуществить максимально эффективно. Как уже писал Фокус, недавняя научная работа предполагает, что на Красную планету сначала должны лететь только женщины.

Что касается марсохода Curiosity, то как уже писал Фокус, недавно ученые сделали все возможно для того, чтобы улучшить эффективность его работы и он сможет продолжать свою исследовательскую миссию еще несколько лет.

Также Фокус писал о еще одном очень необычном марсианском камне, который обнаружил марсоход Curiosity.