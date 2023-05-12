Эксперты назвали возраст, когда нужно начинать скрининг рака молочной железы

Американские эксперты обновили свои рекомендации для женщин по прохождению маммографии для обнаружения рака молочной железы.

Группа американских экспертов представила новые рекомендации для женщин, касательно возраста в котором нужно начать скрининг рака молочной железы. Если несколько лет назад они рекомендовали начинать его в 50 лет, то теперь эксперты рекомендуют проходить маммографию для этой болезни в возрасте 40 лет. После этого нужно проводить обследование раз в два года, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Новые рекомендации представили эксперты, которые входят в состав консультационной организации Министерства здравоохранения США под названием Рабочая группа по профилактике заболеваний в США.

Прошлые рекомендации были представлены 7 лет назад и тогда эксперты рекомендовали начинать проводить скрининг рака молочной железы у женщин начиная с 50 лет и до 74 лет. При этом каждое обследование нужно было проводить раз в 2 года. Тогда представители консультационной организации заявили о том, что каждая женщина в возрасте от 40 до 49 лет может принимать самостоятельное решение о том, проводить ли проверку на наличие рака, или нет.

На основе результатов новых исследований эксперты пришли к выводу, что все-таки будет лучше для женщин, если они начнут проходить обследование на наличие рака молочной железы начиная с 40 лет. Но срок повторных проверок остался тем же – раз в 2 года.

По словам представителей экспертной группы, новая рекомендация поможет спасти жизни большого количества женщин, которые могут преждевременно умереть от рака. Эксперты считают, что выполнение их рекомендации снизит уровень смертности от рака молочной железы только в США на почти 20%.

В то же время в новой рекомендации сказано, что данное руководство к действию касается только тех женщин, которые имеют небольшой или средний риск развития рака молочной железы. Если же существуют четкие основания для появления этой болезни, то есть существует высокий риск появления болезни на основании разных данных, то женщины должны консультироваться с врачами, которые и определят, когда им лучше всего проходить маммографию.

Фокус уже писал о том, что ученые выяснили, что известный препарат для снижения веса обладает секретным эффектом, ведь он может уничтожить раковые клетки. Ученые обнаружили, что лекарство восстанавливает функцию иммунных клеток, которые нацелены на борьбу с раком.

Также Фокус писал о том, что ученые предупредили об опасности контактных линз, ведь они могут стать источниками химикатов в глазах. Исследование показывает, что опасные находки были обнаружены в контактных линзах почти двух десятков популярных торговых марок.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.