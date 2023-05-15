Редкая птица долетит до середины пролива Басса: как исчезающих попугаев спасает "жирок"

Исследование показывает, что выживаемость редких оранжевобрюхих травяных попугаев, напрямую зависит от состояния их тела.

Во всем мире существует всего два вида попугаев, которые ежегодно целыми популяциями мигрируют между местом гнездования в Тасмании и местом зимовки на юго-востоке Австралии: оранжевобрюхие травяные попугаи (Neophema chrysogaster) и ласточковые попугаи (Lathamus discolor), оба из которых находятся на грани исчезновения, пишет Forbes.

Известно, что миграционный маршрут этих попугаев проходит через опасный пролив Басса в Австралии, ширина которого составляет 240 километров. Этот участок пути чрезвычайно бурный, поэтому его пересечение является крайне опасным для этих двух видов. Исследователи отмечают, что проблема с восстановлением обеих популяций также связана с тем, что в Австралии массово вырубают леса, которые являются домом для этих исчезающих видов.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В данный момент оба эти вида являются объектами интенсивных программ разведения в неволе, чтобы помочь предотвратить сокращение их популяции. Для поддержания популяции исследователи выращивают птенцов в неволе, а затем выпускают их на свободу. Однако результаты исследования свидетельствуют о том, что далеко не всем из них удается выжить.

В новом исследовании ученые из Австралийского национального университета сосредоточились на том, чтобы понять, что способствует высокой смертности среди молодых особей этого вида, как живущих в дикой природе, так и выращенных в неволе.

Оценка сокращения популяции желтобрюхих травяных попугаев Фото: Dejan Stojanovic/Difficult bird research group

По словам ведущего автора исследования, биолога по охране природы Лауры Буссолини, они с коллегами изучили желтобрюхих травяных попугаев, чтобы выяснить, какие из птенцов выживут с большей вероятностью. Причем исследователи изучили процент смертности, как в диких популяциях, так и в выращенных в неволе.

По словам Буссолини, это кажется удивительным, однако исследователи обнаружили, что обе группы с одинаковой вероятностью переживали свою первую в жизни миграцию. Однако ученые обнаружили, что птицы, которые птенцами были тяжелее, имели более высокие шансы выжить, независимо в какой среде они росли — в неволе или дикой природе.

Теперь исследователи полагают, что птенцы с более высокой массой тела, видимо, находятся в более выигрышном положении. Ученые обнаружили, что в дикой природе состояние тела птенцов немного отличалось, однако ому есть простое объяснение: разница в количестве доступной пищи, хищники и дикая природа. Кроме того, на размеры тела птенцов влияет то, как каком порядке они вылупились: самые ранние — имеют наилучшее телосложение.

Однако ученые также обнаружили, что дикие птенцы попугаев почти всегда были в лучшей физической форме. Теперь исследователи полагают, что для сохранения популяций исчезающих видов необходимо сосредоточиться на отборе тех особей, которые в реальности смогут выжить в дикой природе. И по словам Буссолини, размер тела относительно возраста может стать хороших маркером для этого.

Ранее Фокус писал о том, что самая тяжелая летающая птица в мире занимается самолечением.