Редкая птица долетит до середины пролива Басса: как исчезающих попугаев спасает "жирок"

Исследование показывает, что выживаемость редких оранжевобрюхих травяных попугаев, напрямую зависит от состояния их тела.

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Во всем мире существует всего два вида попугаев, которые ежегодно целыми популяциями мигрируют между местом гнездования в Тасмании и местом зимовки на юго-востоке Австралии: оранжевобрюхие травяные попугаи (Neophema chrysogaster) и ласточковые попугаи (Lathamus discolor), оба из которых находятся на грани исчезновения, пишет Forbes.

Известно, что миграционный маршрут этих попугаев проходит через опасный пролив Басса в Австралии, ширина которого составляет 240 километров. Этот участок пути чрезвычайно бурный, поэтому его пересечение является крайне опасным для этих двух видов. Исследователи отмечают, что проблема с восстановлением обеих популяций также связана с тем, что в Австралии массово вырубают леса, которые являются домом для этих исчезающих видов.

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В данный момент оба эти вида являются объектами интенсивных программ разведения в неволе, чтобы помочь предотвратить сокращение их популяции. Для поддержания популяции исследователи выращивают птенцов в неволе, а затем выпускают их на свободу. Однако результаты исследования свидетельствуют о том, что далеко не всем из них удается выжить.

В новом исследовании ученые из Австралийского национального университета сосредоточились на том, чтобы понять, что способствует высокой смертности среди молодых особей этого вида, как живущих в дикой природе, так и выращенных в неволе.

Оценка сокращения популяции желтобрюхих травяных попугаев Фото: Dejan Stojanovic/Difficult bird research group

По словам ведущего автора исследования, биолога по охране природы Лауры Буссолини, они с коллегами изучили желтобрюхих травяных попугаев, чтобы выяснить, какие из птенцов выживут с большей вероятностью. Причем исследователи изучили процент смертности, как в диких популяциях, так и в выращенных в неволе.

По словам Буссолини, это кажется удивительным, однако исследователи обнаружили, что обе группы с одинаковой вероятностью переживали свою первую в жизни миграцию. Однако ученые обнаружили, что птицы, которые птенцами были тяжелее, имели более высокие шансы выжить, независимо в какой среде они росли — в неволе или дикой природе.

Теперь исследователи полагают, что птенцы с более высокой массой тела, видимо, находятся в более выигрышном положении. Ученые обнаружили, что в дикой природе состояние тела птенцов немного отличалось, однако ому есть простое объяснение: разница в количестве доступной пищи, хищники и дикая природа. Кроме того, на размеры тела птенцов влияет то, как каком порядке они вылупились: самые ранние — имеют наилучшее телосложение.

Однако ученые также обнаружили, что дикие птенцы попугаев почти всегда были в лучшей физической форме. Теперь исследователи полагают, что для сохранения популяций исчезающих видов необходимо сосредоточиться на отборе тех особей, которые в реальности смогут выжить в дикой природе. И по словам Буссолини, размер тела относительно возраста может стать хороших маркером для этого.

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