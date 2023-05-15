Снимок на скорости 11 тысяч км/час: сделано уникальное фото аппарата NASA возле Луны (фото)

Космический аппарат Danuri, созданный в Южной Корее пролетел рядом с аппаратом NASA Lunar Reconnaissance Orbiter и сделал необычные снимки.

Аппарат Danuri использовал свою камеру ShadowCam, созданную учеными из NASA, чтобы запечатлеть на скорости в 11 тысяч км/час, пролетающий мимо орбитальный аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), принадлежащий NASA. В результате получились очень необычные изображения, пишет Space.

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Американский космический аппарат LRO с помощью своих приборов занимается исследованиями Луны уже 14 лет. Он очень близко подлетает к нашему спутнику, чтобы сделать изображения его поверхности. Иногда с помощью своей камеры LRO также делал снимки и других подобных космических аппаратов, как на орбите Луны, так и на ее поверхности. Например, ему удалось сфотографировать китайский луноход "Юйту-2". Но в этот раз сам LRO стал объектом съемки для космического аппарата Danuri, созданного в Южной Корее. Этот новичок на окололунной орбите прибыл к Луне только в конце прошлого года.

Аппарат Danuri использовал свою камеру ShadowCam, созданную учеными из NASA, чтобы запечатлеть на скорости в 11 тысяч км/час, пролетающий мимо орбитальный аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter Фото: NASA

Среди его приборов особенно важным является камера ShadowCam, созданная учеными NASA, которая способна делать снимки кратеров на Луне, в которые никогда не попадет солнечный свет. Это становится возможным благодаря тому, что камера собирает свет, отраженный от других форм лунного рельефа, а также свет, отраженный от нашей планеты, имеющий название сияние Земли. Фокус уже писал о том, что подобное явление жители Украины смогут наблюдать уже 21 мая.

Вместо того, чтобы делать снимки затененных кратеров на поверхности Луны, аппарат Danuri сделал изображение залитого солнечным светом аппарата LRO. В момент съемки оба исследовательских зонда находились на расстоянии в 18 км друг от друга и летели со скоростью в примерно 11,4 тысяч км/час.

Вместо того, чтобы делать снимки затененных кратеров на поверхности Луны, аппарат Danuri сделал изображение залитого солнечным светом аппарата LRO Фото: NASA

Ученые из NASA подготовились к такой встрече и смогли сделать так, чтобы LRO располагался напротив Danuri и относительно Солнца таким образом, чтобы его солнечная батарея и задняя часть были хорошо освещены.

По словам ученых, из-за высокой скорости движения корейского аппарата и времени выдержки камеры ShadowCam, LRO подвергся двойной экспозиции четыре раза на финальном изображении. После того, как снимки были обработаны на Земле, теперь можно увидеть более четкий снимок LRO, на котором видны все его главные особенности, включая солнечные панели, солнечную батарею и антенну.

После того, как снимки были обработаны на Земле, теперь можно увидеть более четкий снимок LRO Фото: NASA

Кстати, камера ShadowCam является более усовершенствованным аналогом главной камеры аппарата LRO. Но на борту южнокорейского аппарата есть и другие мощные камеры, с помощью которых он делает потрясающие снимки лунной поверхности. Например, как уже писал Фокус, недавно ученые получили подробные снимки известных структур, которые расположены на невидимой с Земли стороне Луны.

Вскоре после своего прибытия на окололунную орбиту южнокорейский аппарат смог запечатлеть потрясающий вид Земли со стороны Луны, как уже писал Фокус.

Что касается нашей планеты, то как уже писал Фокус, скоро на Земле появится новая геомагнитная буря, а также к планете летят сразу 5 астероидов.