Геомагнитный апокалипсис на Земле: у человечества будет всего 30 минут на подготовку к буре

Самая сильная геомагнитная буря может вывести из строя системы связи, энергосистемы и теоретически даже привести к полному отключению Интернета.

Ученые из NASA считают, что с помощью нового алгоритма машинного обучения можно будет прогнозировать появление на Земле самых опасных для планеты геомагнитных бурь. Этот алгоритм позволит предупредить землян о появлении такого события за полчаса до того, как мощные потоки плазмы и сильнейшего излучения от Солнца ударят в Землю, пишет ScienceAlert.

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Космическая погода влияет на все объекты Солнечной системе в той или иной мере. Если на Земле погода – это состояние атмосферы в определенном месте в определенное время, то космическая погода – это можно сказать условия в пространстве вокруг Солнца, которые и формирует наша звезда.

Как она это делает? На Солнце постоянно возникают солнечные вспышки и корональные выбросы массы. Иногда они происходят отдельно, иногда вместе. То есть в этом случае происходит извержение разной мощности, когда потоки заряженных солнечных частиц и намагниченной плазмы улетают далеко в космос.

Самая сильная геомагнитная буря может вывести из строя системы связи, энергосистемы и теоретически даже привести к полному отключению Интернета Фото: Express

На пути этих потоков часто оказывается Земля и во время взаимодействия солнечных частиц с магнитным полем нашей планеты возникают геомагнитные бури. Самая сильная геомагнитная буря может полностью вывести из строя системы связи, энергосистемы и теоретически даже привести к полному выходу из строя Интернета.

Пока что на Земле за последние годы не было очень сильных геомагнитных бурь, а те, которые появляются имеют кратковременный негативный эффект на наши технологии. Но впереди нас ожидает такое явление, как солнечный максимум, то есть это пик активности Солнца, наступающий в середине его 11-летнего цикла активности.

Что это значит? Это значит, что уже через 2 года, а может быть и раньше Солнце начнет извергать все больше и больше плазмы и сильнейшего излучения в космос. Таким образом существует вероятность появления самых сильных геомагнитных бурь. Но прогнозировать их появление очень сложно. В основном ученые узнают о таких событиях уже постфактум или буквально за несколько минут до нанесения удара по Земле.

Сейчас за Солнцем и его активностью следят много космических аппаратов, которые могут идентифицировать появление самых сильных вспышек на нашей звезде. Данные с этих аппаратов, а также данные наземных станций слежения, ученые из NASA использовали для наполнения информацией нового алгоритма машинного обучения.

Впереди нас ожидает такое явление, как солнечный максимум, то есть это пик активности Солнца, наступающий в середине его 11-летнего цикла активности Фото: NASA

Ученые назвали новый алгоритм DAGGER и с его помощью, как утверждают ученые, теперь можно будет узнать о приближающейся убийственной геомагнитной буре за 30 минут до того, как она появится на Земле. При этом новый алгоритм даже сможет спрогнозировать в каком регионе Земли буря окажет наибольшее влияние и каким именно будет это влияние.

По словам ученых, новый алгоритм работает намного быстрее, чем подобные аналоги и может обрабатывать информацию с такой скоростью, что будет выдавать прогноз космической погоды каждую минуту. К тому же новый алгоритм может составить прогноз абсолютно для всей планеты, а не только для отдельных ее регионов.

Теперь этот алгоритм прогнозирования появления геомагнитных бурь будет внедрен в системы наземного слежения за космической погодой. Но на это может уйти несколько лет, хотя ученые считают, что алгоритм успеет проявить себя еще до наступления пика солнечной активности в 2025 году.

Как уже писал Фокус, 16 мая, во вторник на Земле ожидается появление новой геомагнитной бури, но она будет принадлежать к классу G1. Это самые слабые из возможных геомагнитных бурь. Действительно убийственной бурей можно считать ту, которая принадлежит к классу G5.

Ранее Фокус писал о том, что неделю назад на Землю обрушилась сильная геомагнитная буря. Она стала причиной отключения радиосвязи в некоторых регионах планеты, а также из-за нее появились полярные сияния в несвойственных для них местах.