Геомагнитный апокалипсис на Земле: у человечества будет всего 30 минут на подготовку к буре
Самая сильная геомагнитная буря может вывести из строя системы связи, энергосистемы и теоретически даже привести к полному отключению Интернета.
Ученые из NASA считают, что с помощью нового алгоритма машинного обучения можно будет прогнозировать появление на Земле самых опасных для планеты геомагнитных бурь. Этот алгоритм позволит предупредить землян о появлении такого события за полчаса до того, как мощные потоки плазмы и сильнейшего излучения от Солнца ударят в Землю, пишет ScienceAlert.
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Космическая погода влияет на все объекты Солнечной системе в той или иной мере. Если на Земле погода – это состояние атмосферы в определенном месте в определенное время, то космическая погода – это можно сказать условия в пространстве вокруг Солнца, которые и формирует наша звезда.
Как она это делает? На Солнце постоянно возникают солнечные вспышки и корональные выбросы массы. Иногда они происходят отдельно, иногда вместе. То есть в этом случае происходит извержение разной мощности, когда потоки заряженных солнечных частиц и намагниченной плазмы улетают далеко в космос.
На пути этих потоков часто оказывается Земля и во время взаимодействия солнечных частиц с магнитным полем нашей планеты возникают геомагнитные бури. Самая сильная геомагнитная буря может полностью вывести из строя системы связи, энергосистемы и теоретически даже привести к полному выходу из строя Интернета.
Пока что на Земле за последние годы не было очень сильных геомагнитных бурь, а те, которые появляются имеют кратковременный негативный эффект на наши технологии. Но впереди нас ожидает такое явление, как солнечный максимум, то есть это пик активности Солнца, наступающий в середине его 11-летнего цикла активности.
Что это значит? Это значит, что уже через 2 года, а может быть и раньше Солнце начнет извергать все больше и больше плазмы и сильнейшего излучения в космос. Таким образом существует вероятность появления самых сильных геомагнитных бурь. Но прогнозировать их появление очень сложно. В основном ученые узнают о таких событиях уже постфактум или буквально за несколько минут до нанесения удара по Земле.
Сейчас за Солнцем и его активностью следят много космических аппаратов, которые могут идентифицировать появление самых сильных вспышек на нашей звезде. Данные с этих аппаратов, а также данные наземных станций слежения, ученые из NASA использовали для наполнения информацией нового алгоритма машинного обучения.
Ученые назвали новый алгоритм DAGGER и с его помощью, как утверждают ученые, теперь можно будет узнать о приближающейся убийственной геомагнитной буре за 30 минут до того, как она появится на Земле. При этом новый алгоритм даже сможет спрогнозировать в каком регионе Земли буря окажет наибольшее влияние и каким именно будет это влияние.
По словам ученых, новый алгоритм работает намного быстрее, чем подобные аналоги и может обрабатывать информацию с такой скоростью, что будет выдавать прогноз космической погоды каждую минуту. К тому же новый алгоритм может составить прогноз абсолютно для всей планеты, а не только для отдельных ее регионов.
Теперь этот алгоритм прогнозирования появления геомагнитных бурь будет внедрен в системы наземного слежения за космической погодой. Но на это может уйти несколько лет, хотя ученые считают, что алгоритм успеет проявить себя еще до наступления пика солнечной активности в 2025 году.
Как уже писал Фокус, 16 мая, во вторник на Земле ожидается появление новой геомагнитной бури, но она будет принадлежать к классу G1. Это самые слабые из возможных геомагнитных бурь. Действительно убийственной бурей можно считать ту, которая принадлежит к классу G5.
Ранее Фокус писал о том, что неделю назад на Землю обрушилась сильная геомагнитная буря. Она стала причиной отключения радиосвязи в некоторых регионах планеты, а также из-за нее появились полярные сияния в несвойственных для них местах.