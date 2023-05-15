Словно украшенное драгоценностями сокровище: настоящая история Хрустальной девы древних майя

Хрустальная дева поначалу считалась скелетом молодой женщины — ошибочное мнение, обусловленное его миниатюрным ростом. Дальнейшие исследования, однако, раскрыли настоящую личность этой загадочной личности — 17-летнего юношу, навсегда увековеченного в глубинах времени.

Пещеры Актун Туничил Мукнал расположен среди пейзажей Белиза. Это святилище, богатое историей мая, скрывает множество скелетов, среди которых есть одна чрезвычайная фигура, украшенная световым каскадом кристаллов кальцита, придающая ей вид, похожий на инкрустированное драгоценностями сокровище, пишет IFLScience.

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Хрустальная дева — первоначально считалась скелетом молодой женщины, что было обусловлено ее маленьким ростом. Однако последующие расследования открыли истинную личность этого загадочного существа — 17-летнего юноши.

Прошедшие века в известняковой пещере привели к тому, что эти кости претерпели захватывающую метаморфозу, окутав их нежной пеленой кристаллов кальцита. Каждый фрагмент скелета, бывший когда-то земной реликвией, превратился в завораживающее свидетельство чудесных сил природы.

Лежа на полу пещеры, Хрустальная дева принимает позу явного страдания, ее конечности скрючены в мучительной позе. Этот тоскливый вид объясняется тем, что эта юная душа, скорее всего, была принесена в жертву божествам древности.

Хотя Хрустальная дева, несомненно, находится в центре внимания в этом подземном царстве, в глубинах пещеры хранится множество других чудес, ожидающих своего открытия. В этом древнем святилище, наряду с мириадами фрагментов керамики древних майя, лежат останки не менее четырнадцати людей, каждый из которых имеет свою историю, утерянную в анналах времени.

Эти реликвии, оставленные в объятиях пещеры более тысячелетия назад, восходят к периоду между 700 и 900 гг. н. э., известному как эпоха, когда основы мезоамериканской цивилизации начали формироваться, раскрывая характерные элементы, определяющие ее богатый гобелен.

Попасть в эту пещеру — нетривиальная задача. Впереди запутана сеть узких щелей, а также затопленные водой проходы.

Хотя это чудо природы манит бесстрашных посетителей, не обошлось и без трудностей. В 2012 году произошел неприятный инцидент: один из туристов по неосторожности уронил фотоаппарат, в результате чего один из священных черепов получил трещину. Однако благодаря мастерству археологов поврежденную реликвию отреставрировали.

К сожалению, этот казус привел к запрету на съемку в пещере, если только посетители не получат специальное разрешение от Института археологии Белиза, защищающего эти находки от возможного вреда.

В царстве фигур, заключенных в кальцит, появился еще один необычный экземпляр — человек из Алтамуры, древний скелет неандертальца, обнаруженный на залитых солнцем просторах южной Италии, про что Фокус писал также.

Эта замечательная реликвия, заключенная в кристаллический слой кальцита, относится к удивительной эпохе, охватывающей 128 000 — 187 000 лет назад, и свидетельствует о непреходящей притягательности нашего загадочного прошлого.

Ранее Фокус писал о впервые обнаруженной статуе божества мая Кавиля в Мексике. Исследователи утверждают, что таких в мире только 4.

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