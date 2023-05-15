Четыре признака того, что вы съели слишком много соли: чем это грозит и какой критический предел

Соль необходима организму, но нельзя ею злоупотреблять.

Диетологи советуют употреблять не более одной чайной ложки соли в день. Большое количество соли может вызвать появление высокого кровяного давления, а также это увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Диетологи назвали изданию Daily Mail 4 малоизвестных признака того, что вы съели слишком много соли.

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Если после употребления той или иной пищи вам очень хочется пить, это может означать, что в этой еде было много соли. Но это не обязательно плохо, считает британский диетолог Пиппа Хилл. Ведь обычная поваренная соль, также известная как хлорид натрия, содержит около 40% натрия, который необходим организму.

"Натрий в небольшом количестве способствует сокращению и расслаблению мышц, а также помогает поддерживать баланс воды и минералов. Недостаток соли может привести к мышечным спазмам, тошноте, усталости и головокружению", — говорит Хилл.

По словам британского диетолога Оливии Берли, большое количество употребляемой вместе с пищей соли нарушает естественный баланс натрия в организме. Это может привести к появлению высокого кровяного давления и может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Поэтому диетологи рекомендуют употреблять не более 6 граммов соли, или одной чайной ложки соли, в день, чтобы не нанести вред организму. По словам Хилл, много соли содержится, например, в консервах из рыбы или птицы, в замороженных продуктах, в том числе мясных, в соленых орехах и других полуфабрикатах.

"То, что вы пьете много воды после употребления соленых продуктов, не означает, что вы сводите на нет воздействие слишком большого количества соли. Если вы испытываете какие-либо или все эти симптомы, всегда обращайтесь к врачу", — говорит Берли.

Итак, какие четыре симптома, по словам диетологов, показывают, что вы съели слишком много соли.

Головная боль

Если употреблять слишком много соли, то в организме возникает недостаток воды. А это может привести к появлению сильных головных болей, которые будут сильнее, чем обычные головные боли. Обычно эти болезненные ощущения появляются через час или два после того, как вы поели, поскольку уровень натрия в организме повышается. Диетологи рекомендуют пить в этом случае больше воды и если боль не прекращается, то нужно обращаться к врачу.

Опухшие ноги и руки

Одной из реакций на большое количество соли в организме может быть появление отеков на пальцах рук и ног, опухшие лодыжки и ступни. Но такая реакция не появляется мгновенно, она может возникнуть в течение суток после употребления большого количества соли. Если такая отечность появляется постоянно, то это может быть признаком и более серьезных болезней. Поэтому нужно обязательно обратиться к врачу.

Высокое кровяное давление

По словам Хилл, большое количество соли в организме является основной причиной повышенного кровяного давления. Если ничего с эти не делать, то это может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, а также повысить риск появления сердечных приступов и инсультов.

Частый поход в туалет

"Чрезмерная жажда является обычной реакцией на употребление соленой пищи и естественным образом приводит к увеличению потребления жидкости, вызывая чрезмерное мочеиспускание", — говорит Берли.

Если организм требует много воды, значит он стремится удалить большое скопление соли, говорит диетолог.

Хотя употребление большего количества жидкости в ответ на увеличение содержания соли является одной из основных причин образования мочи, это может быть симптомом других болезней, поэтому лучше пройти медицинское обследование.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.