Создана первая карта важного белкового комплекса: это поможет в борьбе с деменцией и раком (видео)

С помощью ИИ ученые создали первую карту группы белков, известных как белковый комплекс Commander. Новое понимание функций этих белков поможет в создании лекарств для лечения болезни Альцгеймера и рака.

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Группа ученых использовали ИИ для создания первой в своем роде карты белкового комплекса под названием Commander. По словам исследователей, эти белки работают как "почтовая служба" в организме человек. Лучшее понимание функций этих белков поможет в создании лекарств для лечения болезни Альцгеймера, других видов деменции, инфекционных болезней и рака, пишет New Atlas.

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Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Cell, обнаруженная в организме человека группа из 16 белков, получившая название белковый комплекс Commander, выполняет много биологических функций. В частности, эти белки усиливают иммунный ответ организма, поддерживают гомеостаз в клетках и являются своего рода системой доставки и маршрутизации.

По словам ученых, точно так же как в почтовых компаниях существуют процессы для транспортировки и сортировки грузов, в клетках человека существуют молекулярные машины, которые транспортируют и сортируют белки. Белковый комплекс Commander контролирует эту систему доставки, чтобы нужное количество белка прибыло в нужное место.

Также ученые выяснили, что этот белковый комплекс связан с многими болезнями, включая вирусные, некоторыми видами рака, и нейродегенеративными заболеваниями. В частности, этот комплекс участвует в транспортировке амилоидного белка, способствующего развития болезни Альцгеймера.

Ученые решили подробнее исследовать природу этого белкового комплекса и создали его первую 3D-карту, чтобы лучше разобраться в его структуре. Для этого исследователи использовали новую электронную микроскопию вместе с алгоритмами машинного обучения. Таким образом была получена подробная визуализация всех 16 белков, входящих в состав белкового комплекса.

Авторы исследования считают, что с помощью этой карты можно проследить связь между этим белковым комплексом и многими болезнями, что поможет в поисках средств для борьбы с ними. Один из результатов исследований показал, что все белки в комплексе Commander действуют вместе, чтобы выполнять свои функции. Это открытие, говорят ученые, может означать, что предыдущие исследования, посвященные действию отдельных белков должны быть пересмотрены.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили связь между западной диетой и риском развития болезни Альцгеймера, а также обнаружили потенциальных защитников в виде омеги-3 и пробиотиков.

Также Фокус писал о том, что выявлены первые в США случаи устойчивого к лекарствам тяжелого стригущего лишая. Согласно новому исследованию, два тяжелых случая грибковой болезни были выявлены у жителей города Нью-Йорк.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.