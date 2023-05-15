Створено першу карту важливого білкового комплексу: це допоможе у боротьбі з деменцією та раком (відео)

За допомогою ШІ вчені створили першу карту групи білків, відомих як білковий комплекс Commander. Нове розуміння функцій цих білків допоможе у створенні ліків для лікування хвороби Альцгеймера та раку.

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Група вчених використовувала ШІ для створення першої у своєму роді карти білкового комплексу під назвою Commander. За словами дослідників, ці білки працюють як "поштова служба" в організмі людини. Краще розуміння функцій цих білків допоможе у створенні ліків для лікування хвороби Альцгеймера, інших видів деменції, інфекційних хвороб та раку, пише New Atlas.

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Згідно з новим дослідженням, опублікованим у журналі Cell, виявлена в організмі людини група з 16 білків, що отримала назву білковий комплекс Commander, виконує багато біологічних функцій. Зокрема, ці білки посилюють імунну відповідь організму, підтримують гомеостаз у клітинах і є своєрідною системою доставки та маршрутизації.

За словами вчених, так само як в поштовій компанії існують процеси для транспортування та сортування вантажів, у клітинах людини існують молекулярні машини, які транспортують і сортують білки. Білковий комплекс Commander контролює цю систему доставки, щоб потрібна кількість білка прибула у потрібне місце.

Також вчені з'ясували, що цей білковий комплекс пов'язаний з багатьма хворобами, включаючи вірусні, деякими видами раку та нейродегенеративними захворюваннями. Зокрема, цей комплекс бере участь у транспортуванні амілоїдного білка, що сприяє розвитку хвороби Альцгеймера.

Вчені вирішили докладніше дослідити природу цього білкового комплексу та створили його першу 3D-карту, щоб краще розібратися у його структурі. Для цього дослідники використовували нову електронну мікроскопію разом із алгоритмами машинного навчання. Таким чином було отримано докладну візуалізацію всіх 16 білків, що входять до складу білкового комплексу.

Автори дослідження вважають, що за допомогою цієї карти можна простежити зв'язок між цим білковим комплексом та багатьма хворобами, що допоможе у пошуках засобів для боротьби з ними. Один із результатів досліджень показав, що всі білки в комплексі Commander діють разом, щоб виконувати свої функції. Це відкриття, кажуть вчені, може означати, що попередні дослідження, присвячені дії окремих білків, мають бути переглянуті.

Як уже писав Фокус, вчені виявили зв'язок між західною дієтою та ризиком розвитку хвороби Альцгеймера, а також виявили потенційних захисників у вигляді омеги-3 та пробіотиків.

Також Фокус писав про те, що виявлено перші в США випадки стійкого до ліків важкого лишая, що стриг. Згідно з новим дослідженням, два важкі випадки грибкової хвороби були виявлені у жителів міста Нью-Йорк.

Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.