Телескоп Уэбб обнаружил воду на очень редкой комете: астрономов ждала еще одна неожиданность

Изучение очень редкой кометы, которая находится в главном поясе астероидов, может помочь разгадать тайну появления воды на Земле.

Космический телескоп Уэбб смог обнаружить воду в составе редкой кометы под названием 238P/Read. Одна из главных особенностей этой кометы состоит в том, что она находится в главном поясе астероидов межу Марсом и Юпитером. Но не только наличие воды в составе кометы удивило астрономов, они сделали еще одно важное открытие, пишет Space.

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Главный пояс астероидов состоит, как ясно из названия, из астероидов разного размера. Этот пояс расположен между такими планетами, как Марс и Юпитер и все космические камни здесь летают вокруг Солнца. Но на сегодняшний день ученым известно, что в этом поясе астероидов также летают и похожие на кометы космические объекты, которые получили название кометы главного пояса астероидов. Сейчас известно о существовании только трех таких комет и одна из них, под названием 238P/Read была обнаружена еще в 2005 году.

Такие кометы, как и другие известные подобные объекты окружены комой, то есть шаром из вещества, которое испаряется с ядра кометы во время приближения к Солнцу. Эти кометы также имеют хвост, который состоит также из вещества, улетающего в космос.

Кометы состоят из ледяных соединений и тают тогда, когда уровень солнечного тепла возрастает. Ранее ученые считали, что все кометы прилетают во внутреннюю часть Солнечной системы с ее окраин, где находится пояс Койпера и Облако Оорта. Потому как именно здесь, вдали от Солнца могли сформироваться такие ледяные объекты. Но оказалось, что кометы также существуют и ближе к нашей планете.

Изображение кометы 238P/Read, которое сделал космический телескоп Уэбб Фото: NASA

По словам ученых из Университета штата Мэриленд, настоящим научным прорывом можно считать тот факт, что телескоп Уэбб смог обнаружить воду в составе кометы 238P/Read. На самом деле он обнаружил водяной пар, который испаряется с поверхности кометы. Это доказывает, что в самом начале истории Солнечной системы вода могла сохраниться в виде льда в главном поясе астероидов.

Таким образом, если вода существует в этой комете, то это еще один аргумент в пользу существующей теории о том, что именно кометы доставили на Землю воду в далеком прошлом, говорят ученые. Но с помощью телескопа Уэбб астрономы сделали еще одно важное и в то же время неожиданное для них открытие. Ранее ученые предполагали, что в составе кометы 238P/Read должен быть углекислый газ, но его там не оказалось.

По словам ученых, у них есть две версии, которые могут объяснить отсутствие углекислого газа в этой комете:

первая теория состоит в том, что комета все же имела углекислый газ, когда начала формироваться. Но затем в течении миллионов лет он испарился под действием солнечного тепла. По словам ученых, этот газ намного быстрее может испариться, чем водяной лед;

вторая версия состоит в том, что комета 238P/Read могла начать свое формирование в то й части Солнечной системы, где не было углекислого газа.

Теперь астрономы намерены изучить и остальные две кометы в главном поясе астероидов, чтобы выяснить, имеют ли они также воду в своем составе.

Что касается астероидов, то Фокус уже писал о том, что к Земле несется огромный космический камень шириной в 110 метров на скорости 47 тысяч км/час. И он считается потенциально опасным.

Также Фокус писал о том, что во внутреннюю часть Солнечной системы летит очень редкая комета C/2023 A3, которая в октябре 2024 года будет настолько яркой в ночном небе, что будет похожа на яркие звезды. Астрономы предполагают, что возможно ее свет будет еще ярче.