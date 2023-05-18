Троянский конь внутри нас. Как защита нашего организма может провоцировать рассеянный склероз

Это классический случай дружественного огня — распространенный вирус Эпштейна-Барра вызывает образование антител, которые, вместо того чтобы защищать, начинают атаковать важнейшие белки в нашем головном и спинном мозге. Это революционное открытие перевернуло наше представление о рассеянном склерозе.

Новаторское исследование выявило поразительную связь между обычным детским вирусом и развитием рассеянного склероза (РС). Это открытие может стать началом пути к новым, многообещающим методам лечения этого изнурительного заболевания, пишет The Guardian.

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Суть исследования заключается в любопытной реакции иммунной системы организма на вирус Эпштейна-Барра (ВЭБ), обычно доброкачественную инфекцию. Иммунная система, вместо того чтобы победить вирус, похоже, перепутала провода и по ошибке начала войну против жизненно важного белка, присутствующего в головном и спинном мозге.

"РС похож на многослойный таинственный роман, полный поворотов, — размышляет доктор Оливия Томас, выдающийся ученый из шведского Каролинского института и соавтор исследования, — Наше открытие похоже на неожиданную подсказку, которая может помочь нам понять, почему некоторые люди оказываются втянутыми в бурный путь этой болезни".

Доктор Томас поясняет: "Мы обнаружили, что некоторые антитела, как двойные агенты под прикрытием, вместо того, чтобы защищать организм от ВЭБ, меняют сторону и атакуют головной и спинной мозг, вызывая повреждения".

Это открытие может стать поворотным моментом в поисках методов лечения, направленных на защиту центральной нервной системы от ошибочных атак иммунной системы. Хотя существующие методы лечения могут предотвратить рецидивы РС, им еще предстоит остановить неумолимое шествие болезни.

Это открытие основывается на результатах монументального 20-летнего исследования, в котором приняли участие 10 миллионов военнослужащих США. В ходе исследования были обнаружены неоспоримые доказательства того, что ВЭБ действует как троянский конь, скрытно создавая основу для развития РС. Исследование показало, что у людей, пораженных ВЭБ, риск развития РС увеличивается в 32 раза.

"Это почти как если бы ВЭБ держал ключи от королевства РС, — говорит доктор Томас, — Мы совершенно уверены, что ВЭБ играет главную роль в этой драме, но мы все еще работаем над точным сценарием".

ВЭБ нашел приют в организме более 90% населения планеты, большинство из которых страдают лишь от легких симптомов простуды. Попадая в организм, вирус затаивается, сдерживаемый антителами.

Однако последние исследования показывают, что для некоторых людей эти предполагаемые защитники могут быть виновниками возникновения РС.

Команда исследователей обнаружила, что антитела, которые цепляются за определенный белок ВЭБ, EBNA1, могут также цепляться за похожий белок, CRYAB, в головном и спинном мозге. Этот белок подобен охраннику, защищающему от воспаления. Если антитела нейтрализуют CRYAB, это может привести к повреждению нервов и вызвать такие симптомы РС, как нарушение равновесия, усталость и проблемы с подвижностью.

Образцы крови более 700 больных РС и 700 здоровых людей показали, что эти обманчивые антитела были обнаружены примерно у 23% больных РС и у 7% контрольной группы.

"Это говорит о том, что, хотя эти антитела не являются обязательными злодеями во всех случаях, они могут играть определенную роль в четверти случаев РС, – объясняет Томас, — Это также бросает свет на высокую степень вариабельности среди пациентов, подчеркивая необходимость индивидуального подхода к лечению".

Ученые предполагают, что Т-клетки, партнеры антител по преступлению, могут быть нацелены на тот же белок ВЭБ, потенциально вызывая аутоиммунную реакцию. Это может объяснить, почему вирус провоцирует РС у пациентов, у которых тест на наличие этих антител отрицательный.

Остается загадкой, почему здоровые люди могут переносить эти антитела без негативных последствий. Одна из правдоподобных теорий заключается в том, что у здоровых людей эти антитела остаются в кровеносной системе, а у пациентов с РС они нарушают защитный барьер между кровью и мозгом.

Ранее Фокус писал о возможном решении проблемы аутоиммунных заболеваний. Исследователи из Университета Вирджинии нашли уникальный химический регулятор, который провоцирует воспалительные реакции при аутоиммунных заболеваниях и блокируя его, ученые смогли остановить воспаление.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.