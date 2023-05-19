Под защитой ленивцев: древние наскальные рисунки рассказывают о культуре эпохи мезолита (фото)

Лес Девгадх Бария, известный своими медведями-ленивцами, хранит множество знаний об удивительной культуре среднего каменного века, охватывающей период с 9 000 до 4 300 лет до нашей эры.

Во время экспедиции вглубь леса команда из лесного департамента совершила интригующие открытие. Они натолкнулись на пещеру, украшенную наскальными рисунками, которым, по оценкам, не менее 5 000 лет, пишет The Times of India.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Что делает эту находку еще более удивительной, так это то, что эти бесценные археологические артефакты охраняет не кто иной, как местный медведь-ленивец, что подтвердили работники лесного департамента, обнаружившие его присутствие за его пометом.

Археологи утверждают, что эта находка свидетельствует о проживании людей в эпоху мезолита, поскольку многие рисунки сохранились удивительно хорошо. Рисунки, тщательно выполненные на гранитных скалах в пещере, выдержали испытание временем, оставшись неповрежденным дождем, ветром и солнечным светом. Другие картины существуют на разных скалах, разбросанных по всему холму Вявхария Дунгар, расположенному между Девгадх Бариа и Сагталой, хотя некоторые из них с годами претерпели частичную эрозию.

Прашант Томар, помощник лесничего, запечатлел эти рисунки и отметил, что гора находится в пределах заповедной лесной зоны.

"Рисунки остались нетронутыми или частично стертыми, поскольку пещера расположена в заповедной лесной зоне, а также благодаря присутствию медведя-ленивца", — пояснил он.

Археологи утверждают, что эта находка свидетельствует о проживании людей в эпоху мезолита, поскольку многие рисунки сохранились удивительно хорошо Фото: The Times of India

Рисунки быка и людей, похоже, принадлежат к эпохе мезолита, поздний рисунок с изображением лошадей, возможно, датируемый 13 или 14 веком.

Эти картинки редки. Их можно найти в других местах по всему штату. Рисунки Барии созданы на гранитных скалах с использованием красного гематита, соединения оксида железа, обычно содержащегося в горных породах и почве. Они свидетельствуют о присутствии человека в эпоху мезолита. Дальнейшие исследования могут выявить дополнительные доказательства человеческих поселений в этой местности.

Это замечательное открытие внушает надежду, что в глубинах этого леса нас ждет еще больше скрытых рисунков и свидетельств, которые помогут лучше понять прошлое жилья.

"Местные жители сообщили нам, что в лесу есть еще много валунов, украшенных рисунками. Мы обратимся к правительству с просьбой, чтобы эти пещеры обследовали департамент археологии. Эти рисунки очень выразительны, на них изображены животные, а на некоторых даже рога".

Ранее Фокус писал о найденной загадочной глиняной кукле в возрасте 7 тыс. лет. Ее открытие проливает свет на доисторические ритуалы и таинственные путешествия в загробном мире.

А также мы рассказывали о сокровищнице бесценных артефактов, дающих удивительное представление о формировании современного общества в Южной Аравии. Некоторые из них заставляют просмотреть и переписать историю человечества.