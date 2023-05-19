Утро начинается не с кофе: разработан новый препарат, который борется с дневной сонливостью

Ученые открыли новый препарат, который борется с обструктивным апноэ сна и по эффективности превосходит кофеин.

Мы все испытывали на себе призыв вздремнуть после обеда, но для людей, страдающих обструктивным апноэ сна (ОАС), эта борьба гораздо более серьезная. Представьте себе, что вас накрывает волна усталости во время вождения автомобиля или даже приема пищи – это проблема, которая может превратить повседневную деятельность в котел, наполненный потенциальными смертельно опасными ситуациями. Однако на горизонте появились хорошие новости. Группа ученых обратила внимание на перспективное лекарство, которое может принести облегчение таким людям – и нет, оно не требует похода в местное кафе, пишет Science Alert.

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Препятствием, с которым борются эти исследователи, является чрезмерная дневная сонливость (ЧДС) – изнурительный побочный эффект для тех, кто страдает от ОАС. Традиционное средство – маска с положительным давлением в дыхательных путях (ПДДП), которая обеспечивает непрерывный поток воздуха во время сна – не всегда полностью облегчает ЧДС. Это привело к целенаправленным усилиям по поиску лекарств, которые могли бы поддержать маску в ее работе.

"Хотя ПДДП-аппарат является краеугольным камнем терапии для страдающих ОАС, в нашем арсенале есть дополнительные лекарственные средства для борьбы с усталостью, если сонливость сохраняется", – комментирует доктор Тайлер Питре, специалист по внутренней медицине из канадского Университета Макмастера.

Работая вместе с группой исследователей, доктор Питре приступил к глубокому изучению 14 предыдущих клинических испытаний, в которых приняли участие более 3 000 пациентов с ОАС и ЧДС. Их целью было оценить эффективность трех препаратов против усталости: солриамфетола, армодафинил-модафинила и питолисанта. Результат? Все три препарата превзошли плацебо в изгнании ЧДС, хотя и в разной степени.

Когда дело дошло до выделения из толпы, сольриамфетол взял приз. Он показал наиболее значительную разницу в повышении бдительности по сравнению с плацебо, что, возможно, связано с его воздействием на норадреналин (подготавливающий организм к действиям) и дофамин (подпитывающий удовольствие и мотивацию) в нашем мозге.

Доктор Дина Зерааткар, доцент кафедры анестезии в Университете Макмастера, отмечает, что, хотя у солриамфетола есть свои преимущества, он также вызывает некоторые вопросы. Он требует дополнительных исследований, особенно в отношении его долгосрочных эффектов. Интригующе, но она предполагает, что эти препараты против усталости могут даже иметь более широкое применение, потенциально помогая людям с синдромом хронической усталости и длительным COVID.

Тем не менее, мы все еще находимся на неизведанной территории, когда речь идет о синдроме длительного COVID и хронической усталости, и нам нужны решения, направленные на устранение первопричин этих состояний.

Два из исследуемых препаратов, солриамфетол и армодафинил-модафинил, уже получили одобрение для лечения ОАС и ЭБС, в то время как питолизант все еще находится в очереди, ожидая зеленого света от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США.

Однако мы должны быть осторожны. Побочные эффекты, такие как повышение артериального давления, связанные с солриамфетолом, требуют тщательного контроля. Учитывая, что до миллиарда людей во всем мире страдают от ОАС, необходимость в более эффективных методах лечения неоспорима.

"Если у 15-30 процентов жителей Северной Америки диагностирована ОАС, а потенциально гораздо большее число людей не диагностировано, то масштаб проблемы значителен", – утверждает доктор Питре. Он добавляет: "Связь между ожирением и ОАС неоспорима, что делает это состояние насущной проблемой в странах с высоким уровнем дохода, таких как Канада и США".

Поэтому сравнение этих методов лечения "лоб в лоб" – это действительно первый в своем роде шаг в многообещающем направлении.

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