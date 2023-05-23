Ученые соберутся для расшифровки сообщения от инопланетян: что это за сигнал и где его источник

В расшифровке сообщения может принять участие каждый желающий.

Ученые из американской научно-исследовательской организации Институт SETI запускают новый проект под названием A Sign in Space. В рамках этого проекта ученые вместе с представителями общественности попытаются расшифровать закодированное сообщение, которое придет из космоса. Таким образом с помощью этого проекта ученые хотят приготовить человечество к потенциальному контакту с разумными инопланетянами, пишет Space.

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Пока что ученые не получили ни одного доказательства существования не только внеземной жизни, но и развитой разумной внеземной цивилизации. Но, возможно, наступит тот день, когда мы получим сообщение от разумных инопланетян. Поэтому исследователи из Института SETI, которые занимаются поиском внеземного разума запускают проект A Sign in Space.

24 мая 2023 года в 22.00 по Киеву космический аппарат Trace Gas Orbiter, который в настоящее время вращается вокруг Марса отправит на Землю зашифрованное сообщение. То есть этот сигнал будет имитацией сигнала от потенциальных инопланетян.

Для того, чтобы долететь до Земли сигналу с орбиты Марса потребуется 16 минут. Зашифрованное сообщение примут сразу три радиотелескопа на Земле: Антенная решетка Аллена и Радиотелескоп Грин-Бэнк, которые находятся в США, а также радиоастрономическая обсерватория Медичина, Италия.

Антенная решетка Аллена Фото: space.com

После того, как сигнал будет получен, ученые со всего мира, а также все желающие смогут попробовать расшифровать это "инопланетное" сообщение.

По словам авторов проекта, данный эксперимент даст возможность узнать, как ученые, которые занимаются поиском внеземного разума по всему миру смогут работать вместе. И конечно же проект предназначен для оценки восприятия общественностью такого потенциального контакта. Главная цель проекта состоит не только в самой расшифровке сообщения, но и в том, чтобы сплотить как можно больше людей для решения этой задачи.

Космический аппарат Trace Gas Orbiter Фото: ESA

Ученые всех трех радиообсерваторий обработают зашифрованное сообщение и оно станет доступным для всех желающих принять участие в его расшифровке на сайте проекта. В течение следующих одного-двух месяцев ученые из проекта A Sign in Space проведут серию публичных встреч, на которых будут обсуждать социальные последствия обнаружения сигнала от инопланетян. Ученые считают, что такой сигнал может изменить все человечество и его восприятие окружающего мира. Поэтому проект A Sign in Space предлагает возможность подготовиться к такому развитию событий.

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