Программа Artemis. Маленький аппарат NASA сделал первый снимок Луны с близкого расстояния (фото)

Аппарат CAPSTONE, размером с микроволновку, выполняет очень важную миссию в рамках лунной программы NASA Artemis.

Маленький космический аппарат, весом всего 25 кг и по размерам напоминающий обычную микроволновку, продолжает свое 6-месячное вращение вокруг Луны. Недавно он прислал на Землю свой первый снимок поверхности нашего спутника, пишет Space.

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Космический аппарат CAPSTONE был создан компанией Advanced Space по заказу NASA и как уже писал Фокус, после нескольких месяцев путешествия в космосе вышел на орбиту вокруг Луны в середине ноября прошлого года. Его главная задача состоит в том, что он должен проверить стабильность необычной орбиты, по которой будет вращаться будущая лунная космическая станция Gateway. Этот аванпост на окололунной орбите должны построить в конце этого десятилетия, и он будет служить перевалочным пунктом для астронавтов, летящих на Луну. Строительство станции будет происходить в рамках уже известной лунной программы NASA Artemis.

Маленький космический аппарат, весом всего 25 кг и по размерам напоминающий обычную микроволновку, продолжает свое 6-месячное вращение вокруг Луны Фото: NASA

Как уже писал Фокус, на втором этапе этой программы под названием Artemis 2, вокруг Луны на космическом корабле совершат облет четыре астронавта уже в следующем году. А уже в 2025 году состоится первая за 5 десятилетий посадка астронавтов на поверхность спутника Земли в рамках третьего этапа лунной программы под названием Artemis 3.

Но у аппарата CAPSTONE действительно очень важная миссия, ведь орбита, на которой будет летать Gateway имеет очень вытянутую, эллиптическую форму и находится в точке точного баланса между гравитацией Земли и гравитацией Луны. Для полета на такой орбите космической станции требуется немного энергии, а потому такие станции могут существовать очень долго.

Когда CAPSTONE летает вокруг Луны, то он приближается на 17 700 км к одному полюсу Луны, а затем на расстояние в 70 тысяч км к другому полюсу каждые семь дней. Во время близкого пролета мимо северного полюса Луны аппарат сделал впервые фотографию поверхности спутника Земли.

Во время близкого пролета мимо северного полюса Луны аппарат сделал впервые фотографию поверхности спутника Земли Фото: NASA

Затем ученые из NASA проверили работоспособность новой навигационной системы, которая похожа на знакомую технологию GPS, но она называется CAPS. Во время эксперимента CAPSTONE отправил сигнал орбитальному аппарату Lunar Reconnaissance Orbiter, который уже 14 лет вращается вокруг Луны, получил обратный сигнал, и таким образом измерил расстояние и относительную скорость перемещения сигнала между двумя аппаратами.

Успешное испытание показало, что с помощью навигационной системы CAPS можно определять местоположение космических аппаратов, что будет использовано в ходе будущих миссий на Луну. По факту, в NASA заявили, что основная миссия аппарата CAPSTONE завершена, но ее продлили еще на год, чтобы можно было получить новые данные о Луне и ее окрестностях.

Напоминаем, что до того, как выйти на орбиту вокруг Луны CAPSTONE столкнулся с серьезной проблемой, когда ученые из NASA на время потеряли контроль над аппаратом. Но затем все удалось решить.