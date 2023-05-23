Огненный шар взорвался с огромным грохотом в небе над Австралией: что это было (видео)

Жители северо-восточной Австралии стали свидетелями того, как объект, похожий на огненный шар, пронесся по небу и взорвался.

В субботу, 20 мая, поздно вечером, жители штата Квинсленд на северо-востоке Австралии, стали свидетелями того, как объект, похожий на огненный шар, пронесся по небу, а затем взорвался с огромным грохотом, пишет The Guardian.

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Невероятное зрелище смогли снять не только жители разных населенных пунктов, но и камеры видеонаблюдения в Международном аэропорту Кэрнса (город в штате Квинсленд). Оказалось, что этим огненным шаром, который пролетел в небе, а затем упал на землю с сильным грохотом, был метеорит. Во время своего полета через атмосферу он осветил вечернее небо ярко-зеленым светом.

Жители северо-восточной Австралии стали свидетелями того, как объект, похожий на огненный шар, пронесся по небу и взорвался Фото: The Guardian

Видеоролики с данным событием заполонили Интернет в воскресенье, 21 мая, и на кадрах видно, как огненный шар быстро увеличивается в размерах по мере приближения к земле. По словам Брэда Такера из Австралийского национального университета, этот метеорит был примерно шириной от 50 см до 1 метра и летел через атмосферу со скоростью в 150 тысяч км/ч.

Хотя большинство метеоритов состоят из каменистого хондрита, этот камень создал зеленоватую вспышку света из-за того, что внутри сгорали железо и никель, перед тем как камень развалился на части и упал на землю, говорит ученый.

По словам Такера, огненный шар был вызван трением метеорита при входе в атмосферу. Именно трение вызвало появление яркой вспышки света, а когда камень распался на части был слышен взрыв.

В то же время ученый заявил о том, что метеорит не упал на населенный пункт иначе мог бы вызвать незначительные повреждения. Хотя на самом деле более опасным в этом случае был бы метеорит шириной от 10 до 20 метров.

По словам Такера, подобные метеориты падают на Землю почти каждый месяц, но большинство из них приземляются в необитаемых частях планеты, поэтому остаются незамеченными.

"Это был вечер субботы, метеорит взорвался над густонаселенным районом, поэтому очень много людей наблюдали за этим событием", — говорит Такер.

Напоминаем, что в начале мая в жилой дом в США врезался маленький метеорит. Как показало исследование, его возраст составляет примерно 4,6 млрд лет. Это значит, что этот камень был свидетелем появления Солнечной системы.

А в конце апреля, как уже писал Фокус, жители нескольких штатов США, также увидели летящий в небе огненный шар. По словам очевидцев, огненный шар выглядел больше, чем обычный метеорит и был виден в течение длительного времени.