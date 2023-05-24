Могила на Луне. Орбитальный аппарат NASA нашел место крушения частного аппарата из Японии (фото)

На снимках аппарата LRO видны обломки посадочного аппарата Hakuto-R.

Орбитальный аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) обнаружил место крушения первого частного посадочного аппарата Hakuto-R, созданного в Японии. Он так и не смог успешно приземлиться на Луне в конце апреля этого года, пишет Space.

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Посадочный аппарат Hakuto-R отправили в космос в декабре 2022 года и это был первый аппарат, созданный частной компанией, который должен был совершить посадку на Луне. Hakuto-R был создан компанией ispace из Токио и если бы он все же приземлился на Луне, то Япония дополнила бы тройку стран, посадивших на Луне свои аппараты. До этого такие миссии успешно выполнили США, Китай и уже несуществующий СССР.

Космический аппарат Hakuto-R Фото: ispace

Hakuto-R вместе с луноходом "Рашид", созданным в ОАЭ, попытался совершить посадку на поверхность Луны, а именно в кратере Атлас, 25 апреля. За несколько минут до предполагаемого приземления связь с посадочным аппаратом была потеряна, и специалисты компании ispace позже заявили о том, что произошел сбой в работе аппарата и посадка, можно сказать, состоялась, но совсем не так как все ожидали. По факту Hakuto-R потерпел крушение и упал на Луну.

Орбитальный аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter обнаружил место крушения первого частного посадочного аппарата Hakuto-R, созданного в Японии Фото: NASA

Теперь же ученые из NASA завили о том, что место крушения Hakuto-R обнаружил лунный орбитальный аппарат LRO. Он сделал 10 снимков поверхности спутника Земли, а именно того места, где предположительно упал японский аппарат. Этот регион лунной поверхности, попавший в кадр, был размером примерно 40 на 45 км. После того, как снимки получили ученые на Земле они принялись их тщательно изучать, чтобы найти точное место крушения Hakuto-R.

Аппарат LRO сделал 10 снимков поверхности спутника Земли, а именно того места, где предположительно упал японский аппарат Фото: NASA

В результате ученые обнаружили небольшие изменения на поверхности Луны и заметили как минимум 4 обломка японского аппарата. Но в NASA заявили, что исследование места крушения будет продолжено. Ученые хотят получить еще больше более четких снимков, чтобы различить больше деталей.

В результате ученые обнаружили небольшие изменения на поверхности Луны и заметили как минимум 4 обломка японского аппарата Фото: NASA

Кстати, орбитальный аппарат LRO также сфотографировал места крушения предыдущих посадочных аппаратов, запускаемых разными странами. Среди них и аппарат "Берешит", созданный в Израиле, который разбился в 2019 году.

Компания ispace показала один из последних снимков, которые сделал Hakuto-R до попытки приземления на Луну. Здесь виден восход Земли Фото: ispace

Несмотря на первую неудачу, в компании ispace заявили о том, что они все же планируют посадить следующие версии аппарата Hakuto-R. На Луне. Эти полеты запланированы на 2024 и 2025 год.

Фокус уже писал подробно об этой японской лунной миссии, а также о том, как произошла авария с аппаратом Hakuto-R.

Также Фокус писал о том, что аппарат NASA CAPSTONE сделал первый снимок Луны с близкого расстояния. Этот аппарат, размером с микроволновку, выполняет очень важную миссию в рамках лунной программы NASA Artemis.

Напоминаем, что NASA озвучило свои амбициозные планы и стало известно, когда первые астронавты полетят на Марс. В NASA считают, что выполнить поставленную цель будет очень сложно, но все же американское космическое агентство будет пытаться, как уже писал Фокус.