Обратный эффект. Ученые обнаружили, что переработка пластика делает его более ядовитым для людей

Новое исследование полагает, что использование повторно переработанного пластика может привести к заболеваниям печени и щитовидной железы, и даже раку.

Компании по всему миру активно продвигают идею использования переработанного пластика в качестве одного из методов окружающей среды. Однако то, что начиналось как "экологическая инициатива", похоже, превратилось в ядовитую ловушку для людей, пишет Daily Mail.

В новом отчете некоммерческой организации Greenpeace, которая проводит кампании по защите окружающей среды и уже около 7 лет рекламирует мир без пластика содержится предупреждение о том, что повторная переработка пластика может нанести вред здоровью человека.

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Дело в том, что некоторые пластмассы содержат токсичные химические вещества, например, искусственный бисфенол (BPA). В процессе вторичной переработки эти опасные химические вещества переходят в переработанный материал, который часто используется для изготовления новых бутылок, картонных коробок и других контейнеров.

Теперь исследователи полагают, что эти токсины могут быть чрезвычайно ядовитыми для людей и способны привести к повреждению печени, заболеваниям щитовидной железы, снижению фертильности и даже развитию рака.

По словам руководителя пластикового проекта в Greenpeace Кейт Мелджес, вероятно, наиболее безопасной стратегией было бы отказаться от использования одноразового пластика и заменить его другими материалами. Например, использовать для этих нужд бумагу, пчелиный воск или бамбук.

Более 98 процентов пластмасс производится из ископаемого углерода, нефти и газа Фото: Boston College

В отчете Greenpeace также говорится о том, что существует сразу несколько путей переработанного пластика, которые накапливают токсичные химические вещества. Во-первых, прямое заражение токсичными химическими веществами первичного пластика, во-вторых, выщелачивание токсичных веществ в пластиковые отходы.

Исследователи также обнаружили, что шахтеры и работники нефтяных и газовых месторождений, добывающие сырье для производства пластика, страдают такими заболеваниями как:

сердечно-сосудистые заболевания;

хроническая обструктивная болезнь легких;

рак легких.

В то же время те, кто работают на заводах по производству пластика сталкиваются с более высоким риском развития таких заболеваний, как:

лейкемия;

лимфома;

ангиосаркома печени;

рак мозга;

рак молочной железы;

мезотелиома;

снижение фертильности.

Подытожив Мельгес заявила о том, что вторичная переработка, увы, не может стать решением кризиса пластикового здоровья, так как фактически является более ядовитой для человека.

Ранее Фокус писал о том, что ученые создали новый пластик, изготовленный не из сырой нефти.